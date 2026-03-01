Martín Demichelis, lejos de River, asumió como DT del Mallorca con el objetivo de evitar el descenso

Martín Demichelis fue presentado oficialmente este domingo como nuevo entrenador del Mallorca, con la misión urgente de alejar al equipo de la zona de descenso en LaLiga española.
El técnico cordobés de 45 años dirigió la primera práctica y firmó contrato hasta final de temporada, con opción a un año más, y justo cuando Marcelo Gallardo se fue de River resultó ser el elegido para reemplazar a Jagoba Arrasate.
Demichelis regresa a España, donde jugó para el Málaga y el Espanyol, tras haber dirigido al Monterrey de México y con el bagaje de haber dirigido a River entre 2023 y 2024, donde conquistó tres títulos: la Liga Argentina, la Supercopa y el Trofeo de Campeones.
En su primera rueda de prensa en la isla, Demichelis mostró ilusión y realismo ante la delicada situación del equipo, que actualmente ocupa puestos de descenso: “Estoy muy ilusionado por volver a España y trabajar en LaLiga. Me preocupa que pensemos que está todo terminado. A mis jugadores y a la afición los necesito unidos”, afirmó el exdefensor de River, Bayern Múnich y la selección argentina.
El DT insistió en la mentalidad ganadora: “Hay que creer. Tenemos una oportunidad de 12 fechas, un torneo de 36 puntos por delante. En España entendí el significado de la frase ‘sí se puede’. Vamos a apuntar a mejorar la solidez defensiva, cerrar la portería y recuperar esa energía que hace falta en estos momentos. Quien se crea que es titular está equivocado: todos van a competir”.
Demichelis ya dirigió su primera sesión de entrenamiento con el plantel y presenció desde el palco el partido ante la Real Sociedad (dirigido interinamente por Gustavo Siviero, otro argentino que trabaja en el Mallorca B) y su debut oficial sería el sábado 7 de marzo ante Osasuna por La Liga, donde el Mallorca necesita sumar de a tres lo antes posible para salir del pozo.
Mallorca ocupa el puesto 18 con 24 puntos en 26 fechas (ganó 6, empató 6 y perdió 14) superando a Levante (21) y Oviedo (17 y un partido menos), pero debajo del Rayo Vallecano (27 y un partido menos), Alavés (27) y Elche (26).
Con experiencia en contextos de alta presión y habiendo regresado a Europa tras su paso por las inferiores del Bayern Múnich, Micho apuesta por unir a un grupo emocionalmente golpeado y recuperar la competitividad.
El desafío es mayúsculo, pero al menos en la presentación mostró la convicción de que la permanencia es posible.