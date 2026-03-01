Martín Demichelis, lejos de River, asumió como DT del Mallorca con el objetivo de evitar el descenso

En su primera rueda de prensa en la isla, Demichelis mostró ilusión y realismo ante la delicada situación del equipo, que actualmente ocupa puestos de descenso: “Estoy muy ilusionado por volver a España y trabajar en LaLiga. Me preocupa que pensemos que está todo terminado. A mis jugadores y a la afición los necesito unidos”, afirmó el exdefensor de River, Bayern Múnich y la selección argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RCD_Mallorca/status/2028148562979148091&partner=&hide_thread=false "Cuando hay esa sinergia entre la gente y el equipo todo fluye más fácil y es mucho más difícil para los rivales" pic.twitter.com/fXTPAOI2Y4 — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) March 1, 2026

El DT insistió en la mentalidad ganadora: “Hay que creer. Tenemos una oportunidad de 12 fechas, un torneo de 36 puntos por delante. En España entendí el significado de la frase ‘sí se puede’. Vamos a apuntar a mejorar la solidez defensiva, cerrar la portería y recuperar esa energía que hace falta en estos momentos. Quien se crea que es titular está equivocado: todos van a competir”.

Demichelis ya dirigió su primera sesión de entrenamiento con el plantel y presenció desde el palco el partido ante la Real Sociedad (dirigido interinamente por Gustavo Siviero, otro argentino que trabaja en el Mallorca B) y su debut oficial sería el sábado 7 de marzo ante Osasuna por La Liga, donde el Mallorca necesita sumar de a tres lo antes posible para salir del pozo.

El desafío de Martín Demichelis en el Mallorca

Mallorca ocupa el puesto 18 con 24 puntos en 26 fechas (ganó 6, empató 6 y perdió 14) superando a Levante (21) y Oviedo (17 y un partido menos), pero debajo del Rayo Vallecano (27 y un partido menos), Alavés (27) y Elche (26).

Con experiencia en contextos de alta presión y habiendo regresado a Europa tras su paso por las inferiores del Bayern Múnich, Micho apuesta por unir a un grupo emocionalmente golpeado y recuperar la competitividad.

El desafío es mayúsculo, pero al menos en la presentación mostró la convicción de que la permanencia es posible.