Portugal le ganó a Nigeria y llega afilado al debut en el Mundial 2026

La apertura del marcador se dio a los 23 minutos y de la mano de Pedro Neto, quien dentro del área remató cruzado de zurda para el 1-0 parcial. Sin embargo, la paridad retornó 15 minutos más tarde. Tras un pelotazo largo, desde el saque de arco, Adams aprovechó su potencia física y definió entre las piernas de Diogo Costa para el empate parcial.

Para la segunda parte el DT de Portugal cambió prácticamente la totalidad del equipo. El único jugador de campo que continuó fue Cristiano Ronaldo, quien no pudo convertir en ninguno de los dos amistosos previos al Mundial 2026.

Tras un tramo de baja intensidad, Francisco Conceição puso en ventaja a los lusos cuando el reloj marcaba 75'. Los europeos supieron mantener la ventaja y sumaron una nueva victoria en la fecha FIFA (el pasado sábado habían vencido a Chile por el mismo marcador).