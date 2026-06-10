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Mundial 2026

Portugal le ganó a Nigeria y llega afilado al debut en el Mundial 2026

Con 65 minutos de Cristiano Ronaldo, Portugal le ganó 2-1 a Nigeria en su último amistoso previo al debut en el Mundial 2026

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Portugal ganó los dos amistosos que jugó previos al inicio del Mundial 2026.

Portugal ganó los dos amistosos que jugó previos al inicio del Mundial 2026.

La Selección de Portugal venció este miércoles a Nigeria por 2-1 en su último amistoso de preparación previo al Mundial 2026. El conjunto dirigido por el español Roberto Martínez sufrió ante la intensidad del rival, pero logró ajustar sus piezas antes de emprender el viaje hacia la cita mundialista, donde debutará el próximo 17 de junio frente al Congo.

El encuentro sirvió para que el cuerpo técnico luso evaluara futbolistas y ensayara variantes tácticas de cara a la Copa del Mundo. Tras este exigente examen en territorio europeo, la delegación armará las valijas este viernes para trasladarse a Estados Unidos, donde compartirá el Grupo K junto a las selecciones de Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo fue titular en la victoria de Portugal.

Cristiano Ronaldo fue titular en la victoria de Portugal.

Portugal ganó y llega entonado al Mundial 2026

El equipo comandado por Roberto Martínez tuvo que batallar desde el inicio ante la imponente presión alta de Nigeria. Cristiano Ronaldo tuvo el primero en el inicio del juego, pero falló de frente al arquero. La respuesta africana llegó rápido con un remate de Akor Adams que pasó muy cerca.

La apertura del marcador se dio a los 23 minutos y de la mano de Pedro Neto, quien dentro del área remató cruzado de zurda para el 1-0 parcial. Sin embargo, la paridad retornó 15 minutos más tarde. Tras un pelotazo largo, desde el saque de arco, Adams aprovechó su potencia física y definió entre las piernas de Diogo Costa para el empate parcial.

Para la segunda parte el DT de Portugal cambió prácticamente la totalidad del equipo. El único jugador de campo que continuó fue Cristiano Ronaldo, quien no pudo convertir en ninguno de los dos amistosos previos al Mundial 2026.

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Tras un tramo de baja intensidad, Francisco Conceição puso en ventaja a los lusos cuando el reloj marcaba 75'. Los europeos supieron mantener la ventaja y sumaron una nueva victoria en la fecha FIFA (el pasado sábado habían vencido a Chile por el mismo marcador).

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