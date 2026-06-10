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Panorama complicado

La Selección argentina buscará romper una maldición histórica en el Mundial 2026

El triunfo ante Islandia dejó a la Selección argentina como líder del ranking FIFA, pero esa condición trae consigo una gran debilidad

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Selección argentina irá contra una maldición histórica.

La Selección argentina irá contra una maldición histórica.

Por primera vez en la historia la Selección argentina disputará la máxima cita del fútbol en el primer puesto del ranking FIFA, ya que en los partidos amistosos previos al Mundial 2026 el combinado nacional se impuso a Honduras e Islandia, mientras que España empató con Irak y Francia cayó con Costa de Marfil.

De esta manera el ranking acusa que los dirigidos por Lionel Scaloni quedaron como punteros (1877.27), segundo está España (1874.71) y el tercer puesto es de Francia (1870.22). Para completar el Top 5 está Inglaterra (1827.05) y Portugal (1766.18).

Las estadísticas indican que ahora la Selección argentina deberá ir en busca de un hito histórico, romper una larga maldición y asumir la presión que implica llegar al Mundial como la mejor selección del planeta.

Ranking FIFA 2026
As&iacute; qued&oacute; el ranking FIFA liderado por la Selecci&oacute;n argentina.

Así quedó el ranking FIFA liderado por la Selección argentina.

La Selección argentina buscará romper una maldición histórica en el Mundial 2026

En 1992 se creó la Clasificación Mundial Masculina de la FIFA, un sistema que ordena a todas las selecciones nacionales del mundo según sus resultados. Sin embargo, arrastra una curiosa estadística que se mantiene hasta hoy: ninguna selección que llegó a un Mundial como líder del ranking logró consagrarse campeona.

En Estados Unidos fue la primera edición que contó con un ranking que era liderado por Alemania, quienes cayeron frente a Bulgaria en cuartos de final por 2 a 1, dando inicio a una serie de estadísticas adversas.

En Francia 1998, el líder de la clasificación mundial fue Brasil, y la tendencia se mantuvo: la Verdeamarela perdió la final de la Copa del Mundo por 3 a 0 ante el seleccionado anfitrión.

Cuatro años más tarde, los franceses llegaron a Corea-Japón 2002 como líderes del ranking FIFA y grandes favoritos al título. Sin embargo, sufrieron una de las eliminaciones más inesperadas de la historia: cayeron 1 a 0 ante Senegal, empataron sin goles con Uruguay y perdieron 2 a 0 frente a Dinamarca, resultados que los dejaron fuera en la fase de grupos.

Francia - Mundial 2002
Francia se llev&oacute; una enorme sorpresa en Corea-Jap&oacute;n 2002.

Francia se llevó una enorme sorpresa en Corea-Japón 2002.

En Alemania 2006 nuevamente Brasil estaba en la cima, pero perdieron contra Francia en cuartos de final por 1 a 0. Cuatro años más tarde, en Sudáfrica 2010, la Verdeamarela volvieron a caer en esa instancia, en esta oportunidad contra Países Bajos.

En Brasil 2014, España llegó como selección campeona y líder del ranking, pero en el debut cayó por 5 a 1 con Países Bajos, luego perdió 2 a 0 con Chile y en la tercer jornada ganó por 3 a 0 a Australia, pero la eliminación fue inevitable.

España - Mundial 2014
Espa&ntilde;a qued&oacute; eliminada por Chile en el segundo partido de la competici&oacute;n.

España quedó eliminada por Chile en el segundo partido de la competición.

En Rusia 2018 Alemania fue la dueña del primer eslabón, pero sufrió una eliminación histórica en primera ronda: cayó contra México por 1 a 0, venció a Suecia por 2 a 1, pero caer en la última fecha contra Corea del Sur por 2 a 0 le permitieron regresar de manera anticipada a casa.

Para terminar, en Qatar 2022 el ranking estaba nuevamente liderado por Brasil, pero cayó en los penales frente a Croacia por 4 a 2 en cuartos de final, después de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

Brasil - Mundial 2022
Brasil: favorita y eliminada en Qatar 2022.

Brasil: favorita y eliminada en Qatar 2022.

Así quedó la maldición que buscará romper la Selección argentina

Ranking FIFA y eliminación en el próximo Mundial
As&iacute; se dieron las eliminaciones de los l&iacute;deres del ranking FIFA:

Así se dieron las eliminaciones de los líderes del ranking FIFA:

  • Sede - Líder en el ranking FIFA - Eliminación
    • Estados Unidos 1994 - Alemania - vs. Bulgaria en cuartos de final.
    • Francia 1998 - Brasil - vs. Francia en la final.
    • Corea-Japón 2002 - Francia - Eliminados en primera ronda.
    • Alemania 2006 - Brasil - vs. Francia en cuartos de final.
    • Sudáfrica 2010 - Brasil - vs. Países Bajos en cuartos de final.
    • Brasil 2014 - España - Eliminados en primera ronda.
    • Rusia 2018 - Alemania - Eliminados en primera ronda.
    • Qatar 2022 - Brasil - vs. Croacia en cuartos de final.

La Selección argentina tendrá la oportunidad de derribar la maldición cuando salte al campo de juego para intentar obtener la tan deseada cuarta Copa del Mundo.

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