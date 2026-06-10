Ranking FIFA 2026 Así quedó el ranking FIFA liderado por la Selección argentina.

La Selección argentina buscará romper una maldición histórica en el Mundial 2026

En 1992 se creó la Clasificación Mundial Masculina de la FIFA, un sistema que ordena a todas las selecciones nacionales del mundo según sus resultados. Sin embargo, arrastra una curiosa estadística que se mantiene hasta hoy: ninguna selección que llegó a un Mundial como líder del ranking logró consagrarse campeona.

En Estados Unidos fue la primera edición que contó con un ranking que era liderado por Alemania, quienes cayeron frente a Bulgaria en cuartos de final por 2 a 1, dando inicio a una serie de estadísticas adversas.

En Francia 1998, el líder de la clasificación mundial fue Brasil, y la tendencia se mantuvo: la Verdeamarela perdió la final de la Copa del Mundo por 3 a 0 ante el seleccionado anfitrión.

Cuatro años más tarde, los franceses llegaron a Corea-Japón 2002 como líderes del ranking FIFA y grandes favoritos al título. Sin embargo, sufrieron una de las eliminaciones más inesperadas de la historia: cayeron 1 a 0 ante Senegal, empataron sin goles con Uruguay y perdieron 2 a 0 frente a Dinamarca, resultados que los dejaron fuera en la fase de grupos.

Francia - Mundial 2002 Francia se llevó una enorme sorpresa en Corea-Japón 2002.

En Alemania 2006 nuevamente Brasil estaba en la cima, pero perdieron contra Francia en cuartos de final por 1 a 0. Cuatro años más tarde, en Sudáfrica 2010, la Verdeamarela volvieron a caer en esa instancia, en esta oportunidad contra Países Bajos.

En Brasil 2014, España llegó como selección campeona y líder del ranking, pero en el debut cayó por 5 a 1 con Países Bajos, luego perdió 2 a 0 con Chile y en la tercer jornada ganó por 3 a 0 a Australia, pero la eliminación fue inevitable.

España - Mundial 2014 España quedó eliminada por Chile en el segundo partido de la competición.

En Rusia 2018 Alemania fue la dueña del primer eslabón, pero sufrió una eliminación histórica en primera ronda: cayó contra México por 1 a 0, venció a Suecia por 2 a 1, pero caer en la última fecha contra Corea del Sur por 2 a 0 le permitieron regresar de manera anticipada a casa.

Para terminar, en Qatar 2022 el ranking estaba nuevamente liderado por Brasil, pero cayó en los penales frente a Croacia por 4 a 2 en cuartos de final, después de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

Brasil - Mundial 2022 Brasil: favorita y eliminada en Qatar 2022.

Así quedó la maldición que buscará romper la Selección argentina

Ranking FIFA y eliminación en el próximo Mundial Así se dieron las eliminaciones de los líderes del ranking FIFA: Imagen realizada por Gemini.

Sede - Líder en el ranking FIFA - Eliminación Estados Unidos 1994 - Alemania - vs. Bulgaria en cuartos de final. Francia 1998 - Brasil - vs. Francia en la final. Corea-Japón 2002 - Francia - Eliminados en primera ronda. Alemania 2006 - Brasil - vs. Francia en cuartos de final. Sudáfrica 2010 - Brasil - vs. Países Bajos en cuartos de final. Brasil 2014 - España - Eliminados en primera ronda. Rusia 2018 - Alemania - Eliminados en primera ronda. Qatar 2022 - Brasil - vs. Croacia en cuartos de final.



La Selección argentina tendrá la oportunidad de derribar la maldición cuando salte al campo de juego para intentar obtener la tan deseada cuarta Copa del Mundo.