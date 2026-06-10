La Selección Argentina goleó a Islandia con la magia de Lionel Messi ingresado en el complemento

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/matiasm_02/status/2064538660117061748&partner=&hide_thread=false GOL de Lionel Messi.



Argentina 2-0 Islandia. pic.twitter.com/eaFH9MybLO — Mati (@matiasm_02) June 10, 2026

El juego: primer tiempo

El equipo de Islandia se plantó a esperar a Argentina desde el inicio, y pronto mostró su estrategia de contragolpear. La primera jugada de peligro fue para ellos, donde Ellertsson tuvo la chance de abrir el marcador a los 3', cuando recibió un centro desde la izquierda, e ingresó solo por el segundo palo de Rulli, pero el remate se fue alto.

futbol-argentina-islandia-valentin barco-festejo (2) Todo el festejo de Valentín Barco que se aferra a la ilusión de ser titular en la Selección Argentina en la Copa Mundial de Fútbol 2026 pronto a iniciarse.

► GOL DE ARGENTINA: A los 7 minutos Valentín Barco abrió el marcador en una jugada que nació en un tiro libre, generó varios rebotes, y le quedó al ex Boca, que desde el borde del área le dio de volea y la clavó junto al palo derecho del arquero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigasTopFutbol/status/2064518368569278617&partner=&hide_thread=false Argentina 1-0 Islandia | Amistoso internacional



TREMENDO ZURDAZO DE VALENTÍN BARCO PARA ADELANTAR A LA ALBICELESTE pic.twitter.com/UNeQ9I6khx — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) June 10, 2026

Tras el gol argentino, el control de la albiceleste fue casi total y siguió con calma la búsqueda de la segunda conquista en este amistoso, haciendo rotar el bal´+on por todo el frente de ataque y buscando el desmarque sorpresivo de algún volante o delantero.

futbol-argentina-islandia-previa-himno (1) La formación inicial de la Selección Argentina cantando el himno nacional -esta vez sin "versión de Los Palmeras"-.

El control de los dirigidos por Scaloni fue menos profundo con el correr de los minutos, hasta que a los 40, una recuperación de Barco le permitió al Colo meter una pelota profunda a Nico Paz, que quedó frente al arquero. Con poco espacio para rematar sacó ventaja Olaffson, que conjuró una clara chance de gol.

Tres minutos después, Islandia tuvo su segunda oportunidad de gol. En una buena jugada colectiva, Jóhannesson remató fuerte desde media distancia, pero Rulli estuvo certero y se quedó con la pelota arrojándose al suelo y reteniendo.

El segundo tiempo

Antes del reinicio el encuentro, Scaloni dispuso cinco cambios, e ingresaron Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Cristian Romero, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

Con el rival sin intenciones de arriesgarse en busca de la igualdad, la tónica del partido siguió igual, con dominio del campeón mundial, moviendo la pelota de un extremo a otro y atentos a un posible desequilibrio.

A los 57' un cabezazo en la media cancha habilitó la subida por derecha de Paz, que llegó hasta el área y asistió Lautaro Martínez, pero la pelota fue muy adelante del goleador del Inter, que se arrojó y no pudo conectar, estando solo frente al arco islandés.

Tres minutos después llegó una réplica de los nórdicos. Pared de los puntas Haraldsson y Oskarsson le permitió al primero rematar dentro del área grande, aunque desviado.

Argentina tuvo otra situación clara. A los 61' desborde de lautaro por derecha, centro para Mac Allister, que cacheteó de aire la pelota, cambiando de palo, pero el envió dio en el poste. Cinco minutos después, Lautaro, esta vez entrando por izquierda, remató cruzado y nuevamente el esférico dio en el poste.

► GOL DE ARGENTINA: MESSI DE PENAL: A los 69', tras la pausa de rehidratación , ingresó Lionel Messi, aclamado por el estadio colmado. En la primera que tocó, dejó cara a cara a Lautaro con el arquero, que chocó al argentino y el árbitro sancionó penal. Definición exquisita del GOAT y Argentina se puso 2 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2064543631503974621&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DE ARGENTINA!



A los 86' y tras una gran contra, Almada puso el 3-0 ante Islandia. pic.twitter.com/XszJlWlAoq — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026

Nuevamente apareció la magia de Messi, que metió paso cortado al área para Rodrigo de Paul, que lo vio entrar por el medio a Thiago Almada, le sirvió el pase, y el ex Vélez la empujó para el 3 a 0 argentino.

Una tormenta hizo peligrar la realización del amistoso internacional

La realización del partido estuvo en dudas por una intensa tormenta que anegó el campo de juego y partes del estadio. Sin embargo, el meteoro cesó a tiempo para que la organización pusiera en condiciones la cancha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/soyfedemartinez/status/2064463895654199522&partner=&hide_thread=false Así está AHORA el Jordan-Hare Stadium, en Alabama, donde jugará Argentina frente a Islandia en unas horas. Diluvio total. ¿Se suspenderá?



@GustavoYarroch pic.twitter.com/tCvOHQhEpM — Federico Martinez (@soyfedemartinez) June 9, 2026

En las horas previas cayó una intensa lluvia sobre Auburn y el Servicio Meteorológico de Estados Unidos llegó a emitir una advertencia de inundaciones repentinas para el condado de Lee, zona donde se encuentra el estadio.

La síntesis de Selección Argentina vs. Islandia

Amistoso internacional -Argentina 3 - 0 Islandia-

Estadio: Jordan-Hare (Estados Unidos).

Árbitro: Rosendo Mendoza (Estados Unidos).

VAR: Lukasz Szpala (Estados Unidos).

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco; Giuliano Simeone, José López, Nicolás Paz. DT: Lionel Scaloni.

Islandia: Elias Olafsson; Victor Palsson, Andri Baldursson, Daniel Gretarsson Hordur Magnusson, Logi Tomasson; Hakon Haraldsson, Mikael Ellertsson, Isak Johanesson; Orri Oskarsson, Albert Gudmunsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

Goles: En el primer tiempo: 7', Valentín Barco (A). En el segundo tiempo: 71', Lionel Messi (A); 86', Thiago Almada (A).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Cristian Romero por Lisandro Martínez (A), Enzo Fernández por Exequiel Palacios (A), Alexis Mac Allister por Valentín Barco (A), Rodrigo De Paul por Giovani Lo Celso (A) y Lautaro Martínez por José López (A); Kristian Hlynsson por Andri Baldursson (I); 13m. Nicolás González por Nicolás Otamendi (A) y Thiago Almada por Nicolás Paz (A), 25m. Gonzalo Montiel por Agustín Giay (A) y Lionel Messi por Giuliano Simeone (A); Aron Gunnarsson por Logi Tomasson (I), Dagur Thorhallsson por Daniel Gretarsson (I) y Kristian Hlynsson por Mikael Ellertsson (I), 36m. Hjortur Hermansson por Hordur Magnusson (I), Kristall Ingason por Albert Gudmunsson (I), Arnor Sigurdsson por Isak Johannesson (I), Gylfi Sigurdsson por Mikael Ellertsson (I), Gisli Thorhallsson por Hakon Haraldsson (I) y Daniel Gudjohnsen por Orri Oskarsson (I).