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Una incógnita

Scaloni debe reemplazar a Balerdi en la Selección argentina: cuáles son los candidatos a estar en el Mundial

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, debe definir el reemplazante del defensor Leonardo Balerdi, quien se perderá el Mundial debido a una lesión

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Leonardo Balerdi no podrá jugar la Copa del Mundo.

Leonardo Balerdi no podrá jugar la Copa del Mundo.

Es inminente. El técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, debe definir el reemplazante del defensor Leonardo Balerdi, quien se perderá el Mundial debido a una lesión.

El defensor del Olympique de Marsella no jugará la Copa del Mundo por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha. El DT albiceleste, Lionel Scaloni dijo: “En la posición del Flaco podemos estar cubiertos y veremos otras posibilidades, según cómo acaben los demás compañeros”.

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Capaldo tiene chances de reemplazar a Balerdi.

Capaldo tiene chances de reemplazar a Balerdi.

Scaloni confirmó este lunes en la conferencia de prensa que el reemplazante de Balerdi se sumará al plantel el miércoles, después del amistoso ante Islandia.

Los candidatos a reemplazar a Balerdi en la Selección argentina

¿Quiénes son los candidatos para integrar la lista para el torneo ecuménico? Ellos son Nicolás Capaldo, Agustín Giay, Emiliano Buendía, Máximo Perrone y Guido Rodríguez. Todos formaron parte de la prelista de 55 pero ninguno es un zaguero natural.

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Agust&iacute;n Giay es otro jugador que podr&iacute;a jugar el Mundial.

Agustín Giay es otro jugador que podría jugar el Mundial.

En el sector defensivo el elenco nacional tiene a Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi y Facundo Medina. Medina-

Se supo que Agustín Giay y Nicolás Capaldo tendrían grandes chances de jugar el Mundial. Ambos se sumaron al plantel por las lesiones de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina (ambos se recuperaron).

Guido Rodríguez, quien anda bien en el Valencia, no juega en la Selección desde 2024, pero fue clave en el inicio del ciclo, ya que ganó dos Copa América y fue campeón del mundo. Podría reforzar el mediocampo.

Otra alternativa es Máximo Perrone, figura en el Como de la Serie A..

El otro jugador que tiene chances es el delantero Emiliano Buendía, de gran temporada en el Aston Villa (juega junto al Dibu Martínez), donde marcó 11 goles en 54 partidos. El marplatense de 29 años jugó dos partidos en la Selección y su última aparición en el elenco nacional fue en noviembre.

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