Scaloni debe reemplazar a Balerdi en la Selección argentina: cuáles son los candidatos a estar en el Mundial

Los candidatos a reemplazar a Balerdi en la Selección argentina

¿Quiénes son los candidatos para integrar la lista para el torneo ecuménico? Ellos son Nicolás Capaldo, Agustín Giay, Emiliano Buendía, Máximo Perrone y Guido Rodríguez. Todos formaron parte de la prelista de 55 pero ninguno es un zaguero natural.

agustin-giay Agustín Giay es otro jugador que podría jugar el Mundial.

En el sector defensivo el elenco nacional tiene a Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi y Facundo Medina. Medina-

Se supo que Agustín Giay y Nicolás Capaldo tendrían grandes chances de jugar el Mundial. Ambos se sumaron al plantel por las lesiones de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina (ambos se recuperaron).

Guido Rodríguez, quien anda bien en el Valencia, no juega en la Selección desde 2024, pero fue clave en el inicio del ciclo, ya que ganó dos Copa América y fue campeón del mundo. Podría reforzar el mediocampo.

Otra alternativa es Máximo Perrone, figura en el Como de la Serie A..

El otro jugador que tiene chances es el delantero Emiliano Buendía, de gran temporada en el Aston Villa (juega junto al Dibu Martínez), donde marcó 11 goles en 54 partidos. El marplatense de 29 años jugó dos partidos en la Selección y su última aparición en el elenco nacional fue en noviembre.