Scaloni confirmó que Messi jugará en el amistoso de la Selección argentina ante Islandia

El DT advirtió que Leandro Paredes “estará para sumarse en los próximos días”.

Scaloni también entregó buenas noticias con respecto a los jugadores que venían con dolencias al decir: "Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nico Paz están disponibles para el partido con Islandia".

nahuel molina seleccion argentina Scaloni dijo que Molina está disponible para el partido ante Islandia.

"No lo voy a decir después del partido, pero mañana tendremos el panorama más claro. Podemos tomarnos estos días y el miércoles, quien decidamos, va a estar con nosotros. En la posición del flaco podemos estar cubiertos y veremos otras posibilidades, según cómo acaben los demás compañeros. Tenemos una idea, en base a cómo terminen, mañana decidiremos pero no pasa del miércoles", tiró el DT del elenco nacional con relación a Balerdi.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Islandia

El elenco albiceleste formaría ante Islandia con: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez o José Manuel López.

El partido amistoso entre la Selección argentina e Islandia se jugará este martes 9 de junio a las 22 (hora de nuestro país) en el estadio Jordan Hare de Auburn, Alabama. El encuentro será transmitido por Telefé, TyC Sports y LPF Play.