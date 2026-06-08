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Scaloni confirmó que Messi jugará en el amistoso de la Selección argentina ante Islandia

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó que Lionel Messi estará en el amistoso de este martes ante Islandia

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lionel Scaloni dio una conferencia de prensa antes del partido de la Selección argentina ante Islandia.

Lionel Scaloni dio una conferencia de prensa antes del partido de la Selección argentina ante Islandia.

Lionel Scaloni dio una buena noticia. El entrenador de la Selección argentina confirmó este lunes que el astro Lionel Messi estará en el amistoso de este martes ante Islandia, el último partido preparatorio para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Durante la conferencia de prensa el DT albiceleste aseguró que "Messi va a jugar. No sé cuántos minutos, tengo que hablar con él y veremos cuánto tiempo estará para no tener ningún riesgo".

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Messi reaparecer&aacute; en la Selecci&oacute;n argentina ante Islandia.

Messi reaparecerá en la Selección argentina ante Islandia.

Qué dijo Scaloni sobre los lesionados de la Selección argentina

Además, Scaloni reconoció que Leandro Paredes evoluciona bien de su lesión y no descartó que en reemplazo del defensor Leonardo Balerdi (sufrió un desgarro y se quedó afuera de la Copa del Mundo) ingrese un futbolista que se desempeñe en otro puesto.

El DT advirtió que Leandro Paredes “estará para sumarse en los próximos días”.

Scaloni también entregó buenas noticias con respecto a los jugadores que venían con dolencias al decir: "Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nico Paz están disponibles para el partido con Islandia".

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Scaloni dijo que Molina est&aacute; disponible para el partido ante Islandia.

Scaloni dijo que Molina está disponible para el partido ante Islandia.

"No lo voy a decir después del partido, pero mañana tendremos el panorama más claro. Podemos tomarnos estos días y el miércoles, quien decidamos, va a estar con nosotros. En la posición del flaco podemos estar cubiertos y veremos otras posibilidades, según cómo acaben los demás compañeros. Tenemos una idea, en base a cómo terminen, mañana decidiremos pero no pasa del miércoles", tiró el DT del elenco nacional con relación a Balerdi.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Islandia

El elenco albiceleste formaría ante Islandia con: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez o José Manuel López.

El partido amistoso entre la Selección argentina e Islandia se jugará este martes 9 de junio a las 22 (hora de nuestro país) en el estadio Jordan Hare de Auburn, Alabama. El encuentro será transmitido por Telefé, TyC Sports y LPF Play.

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