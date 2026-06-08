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El complicado antecedente entre la Selección argentina e Islandia: cuándo se enfrentaron

La Selección argentina se medirá este martes con Islandia, en su último partido amistoso antes del Mundial 2026. Hay un complicado antecedente en el historial

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lionel Messi estaba en plena acción. La Selección argentina e Islandia se enfrentaron en el 2018.

Lionel Messi estaba en plena acción. La Selección argentina e Islandia se enfrentaron en el 2018.

La Selección argentina que dirige Lionel Scaloni jugará este martes con Islandia, en su último partido amistoso antes del Mundial 2026. Hay un complicado antecedente entre ambos equipos, que se produjo en la Copa del Mundo 2018, cuando el DT albiceleste era Jorge Sampaoli.

El único choque entre ambas selecciones fue en la primera fecha del Grupo D del Mundial 2018.

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A Messi le atajaron un penal en el Mundial 2018. Fue en el empate entre la Selecci&oacute;n argentina e Islandia.

A Messi le atajaron un penal en el Mundial 2018. Fue en el empate entre la Selección argentina e Islandia.

El combinado nacional, que era dirigido por Jorge Sampaoli, llegaba mal al torneo ecuménico, ya que había clasificado de milagro al Mundial y unos meses antes había sido goleado 6-1 por España.

Mientras que Islandia había clasificado por primera vez en su historia a un Mundial y en los papeles el elenco albiceleste superaría ese duelo sin problemas, pero no fue así.

A los 19 minutos del primer tiempo el delantero Sergio Kun Agüero marcó el 1-0 para Argentina, en el que sería uno de los dos goles que hizo en los tres Mundiales que disputó.

Sin embargo, todo se derrumbó para Argentina debido a que Islandia llegó a la igualdad a los 23 minutos a través de Aldred Finbogasson.

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Messi no tuvo un buen partido ante Islandia en el 2018.

Messi no tuvo un buen partido ante Islandia en el 2018.

A partir de allí, el encuentro se convertiría en una pesadilla para la Albiceleste, que con sus pocas herramientas (era desastrosa desde lo colectivo y a nivel individual nadie destacaba), cayó en la desesperación para llegar a la igualdad.

El antecedente entre la Selección argentina e Islandia: a Messi le atajaron un penal

A los 18 minutos del complemento, a Selección argentina tuvo un penal a favor, pero lo desperdició, ya que el arquero Hannes Halldorsson le atajó el débil remate a Messi.

Así, los dirigidos por Sampaoli no pudieron generar más situaciones y tuvieron que conformarse con un empate 1-1 que sirvió de antesala para lo que sería la muy pobre actuación argentina en aquel Mundial, donde sería eliminado en los octavos de final por Francia.

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