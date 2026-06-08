El complicado antecedente entre la Selección argentina e Islandia: cuándo se enfrentaron

El combinado nacional, que era dirigido por Jorge Sampaoli, llegaba mal al torneo ecuménico, ya que había clasificado de milagro al Mundial y unos meses antes había sido goleado 6-1 por España.

Mientras que Islandia había clasificado por primera vez en su historia a un Mundial y en los papeles el elenco albiceleste superaría ese duelo sin problemas, pero no fue así.

A los 19 minutos del primer tiempo el delantero Sergio Kun Agüero marcó el 1-0 para Argentina, en el que sería uno de los dos goles que hizo en los tres Mundiales que disputó.

Sin embargo, todo se derrumbó para Argentina debido a que Islandia llegó a la igualdad a los 23 minutos a través de Aldred Finbogasson.

messi-seleccion-argentina-islandia1 Messi no tuvo un buen partido ante Islandia en el 2018.

A partir de allí, el encuentro se convertiría en una pesadilla para la Albiceleste, que con sus pocas herramientas (era desastrosa desde lo colectivo y a nivel individual nadie destacaba), cayó en la desesperación para llegar a la igualdad.

El antecedente entre la Selección argentina e Islandia: a Messi le atajaron un penal

A los 18 minutos del complemento, a Selección argentina tuvo un penal a favor, pero lo desperdició, ya que el arquero Hannes Halldorsson le atajó el débil remate a Messi.

Así, los dirigidos por Sampaoli no pudieron generar más situaciones y tuvieron que conformarse con un empate 1-1 que sirvió de antesala para lo que sería la muy pobre actuación argentina en aquel Mundial, donde sería eliminado en los octavos de final por Francia.