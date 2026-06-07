Para Scaloni que lo mira por TV: Colombia superó a Jordania antes del Mundial 2026

Los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo dominaron el encuentro mostrando buen ritmo, solidez defensiva y la figura del encuentro que fue el delantero Jhon Arias, autor de un doblete (a los 41' y a los 55') que lo ratifica como uno de los jugadores a seguir durante el Mundial que arranca este jueves.

Una excelente asistencia de James Rodríguez y una jugada individual de Luis Díaz generaron los dos goles de Arias y llevaron al marcador la superioridad del conjunto cafetero.

Jordania, que disputará su primer Mundial, mostró una bloque defensivo compacto pero le costó generar juego ante la presión alta colombiana.

Embed - ¡#COLOMBIA DERROTÓ a #JORDANIA, RIVAL de #ARGENTINA en el MUNDIAL! | Colombia 2–0 Jordania | Resumen

Colombia y Jordania en el Mundial 2026

Colombia competirá en el Grupo K)

Miércoles 17 de junio vs. Uzbekistán en el Estadio Azteca (Ciudad de México)

Martes 23 de junio vs. RD Congo en Guadalajara

Sábado 27 de junio vs. Portugal en Miami

Jordania competirá en el Grupo J