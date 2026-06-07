Para Scaloni que lo mira por TV: Colombia superó a Jordania antes del Mundial 2026

La Selección Colombia superó sin mayores complicaciones a su similar de Jordania, rival de la Selección argentina en la fase de grupos del Mundial 2026.
La Selección Colombia superó sin mayores complicaciones a su similar de Jordania, rival de la Selección argentina en la fase de grupos del Mundial 2026
La Selección Colombia superó sin mayores complicaciones a su similar de Jordania, rival de la Selección argentina en la fase de grupos del Mundial 2026.
La victoria de los colombianos fue por 2-0 en San Diego y fue su último partido de preparación antes de viajar a su base de operaciones en Guadalajara para debutar en el Mundial 2026.
Los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo dominaron el encuentro mostrando buen ritmo, solidez defensiva y la figura del encuentro que fue el delantero Jhon Arias, autor de un doblete (a los 41' y a los 55') que lo ratifica como uno de los jugadores a seguir durante el Mundial que arranca este jueves.
Una excelente asistencia de James Rodríguez y una jugada individual de Luis Díaz generaron los dos goles de Arias y llevaron al marcador la superioridad del conjunto cafetero.
Jordania, que disputará su primer Mundial, mostró una bloque defensivo compacto pero le costó generar juego ante la presión alta colombiana.
Colombia competirá en el Grupo K)
Jordania competirá en el Grupo J