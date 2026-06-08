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"Le ganaremos a Messi": la picante frase de un jugador de Argelia que encendió la previa del duelo contra la Selección argentina

Uno de las jóvenes promesas de Argelia calentó la previa del duelo ante la Selección argentina en el debut de la Copa del Mundo

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Argelia llegó a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo. 

Argelia llegó a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo. 

A cuatro días del inicio de la Copa del Mundo, la delegación de Argelia se instaló en Estados Unidos a la espera del cruce ante la Selección argentina, el próximo martes 16 de junio, por la primera fecha del Grupo J.

El elenco africano aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Kansas City y uno de los integrantes del plantel calentó la previa del partido ante la Selección argentina co una frase que apuntó directamente al capitán de la Albiceleste.

Un jugador de Argelia encendió la previa del duelo ante la Selección argentina en el debut de la Copa del Mundo

Ibrahim Maza, mediocampista de Argelia que se desempeña en el Bayer Leverkusen, habló con la prensa en la llegada de la delegación a Estados Unidos y lanzó una picante frase en la previa del duelo con la Albiceleste.

ibrahim maza arg
Ibrahim Maza aseguró que Argelia vencerá a la Selección argentina con Messi.

Ibrahim Maza aseguró que Argelia vencerá a la Selección argentina con Messi.

"Le ganaremos a Messi", sentenció contundentemente pero, agregó: "si Dios quiere". "Tenemos que hacer un buen Mundial, y el primer partido contra Argentina es muy importante", expresó el volante de 20 años que es compañero en la Bundesliga de Equi Fernández y Exequiel Palacios.

En otro pasaje de sus declaraciones, Ibrahim Maza redobló la apuesta en la previa del duelo entre Argelia y la Selección argentina: "Ellos provocan mucho, pero tenemos que ponerle ganas al partido, jugar con cabeza y ver qué pasa. Si Dios quiere lo haremos bien y le ganaremos a Messi".

El fixture de Argelia en la Copa del Mundo

16 de junio - 22 horas- Selección Argentina vs. Argelia en Kansas City

23 de junio - 00 horas - Jordania vs. Argelia en San Francisco Bay Area

27 de junio - 23 horas - Argelia vs. Austria en Kansas City

*el huso horario corresponde a la Argentina

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