"Le ganaremos a Messi": la picante frase de un jugador de Argelia que encendió la previa del duelo contra la Selección argentina

ibrahim maza arg Ibrahim Maza aseguró que Argelia vencerá a la Selección argentina con Messi.

"Le ganaremos a Messi", sentenció contundentemente pero, agregó: "si Dios quiere". "Tenemos que hacer un buen Mundial, y el primer partido contra Argentina es muy importante", expresó el volante de 20 años que es compañero en la Bundesliga de Equi Fernández y Exequiel Palacios.

En otro pasaje de sus declaraciones, Ibrahim Maza redobló la apuesta en la previa del duelo entre Argelia y la Selección argentina: "Ellos provocan mucho, pero tenemos que ponerle ganas al partido, jugar con cabeza y ver qué pasa. Si Dios quiere lo haremos bien y le ganaremos a Messi".

El fixture de Argelia en la Copa del Mundo

16 de junio - 22 horas- Selección Argentina vs. Argelia en Kansas City

23 de junio - 00 horas - Jordania vs. Argelia en San Francisco Bay Area

27 de junio - 23 horas - Argelia vs. Austria en Kansas City

*el huso horario corresponde a la Argentina