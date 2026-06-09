La FIFA reconoció a Lionel Messi y se convirtió en "El único": ni Cristiano Ronaldo lo logró

Lionel Messi Mundial 2014 Lionel Messi fue elegido en 2014 como el mejor jugador del Mundial el día que la Selección argentina cayó en la final en Brasil.

La FIFA reconoció a Lionel Messi y lo convirtieron en "El único"

Bajo el contundente calificativo de "El único", la FIFA centró su publicación en resaltar un récord inédito que el capitán de la Albiceleste ostenta en soledad dentro de los registros del certamen. Se trata de una marca histórica que ningún otro futbolista ha logrado igualar o superar en toda la historia de la Copa del Mundo, consolidando el respeto absoluto de un organismo internacional que ya lo reconoce como un deportista irrepetible.

La distinción destacada por las autoridades internacionales radica en que Lionel Messi es el único jugador en la historia que ha sido galardonado con el Balón de Oro de la Copa del Mundo - el premio al mejor jugador del torneo - en dos ediciones diferentes del campeonato.

La primera vez que el capitán argentino se quedó con esta importante distinción individual ocurrió durante el Mundial de Brasil 2014, certamen en el cual lideró al equipo nacional hasta la final disputada frente a Alemania. A pesar del trago amargo de aquella definición en territorio sudamericano, el rendimiento futbolístico del rosarino fue suficiente para ubicarlo por encima del resto de los competidores de la cita.

Lionel Messi Lionel Messi fue elegido en dos oportunidades el mejor jugador del Mundial.

Doble coronación para Lionel Messi

La segunda oportunidad en la que Lionel Messi se alzó con el premio al mejor futbolista del campeonato fue durante el Mundial de Qatar 2022. En aquella inolvidable edición de Medio Oriente, el atacante no solo repitió el galardón individual gracias a un nivel descollante, sino que logró coronarse campeón del mundo con la Selección Argentina tras alcanzar la gloria máxima en la gran final.

La publicación de la FIFA funciona como la antesala perfecta para lo que representa una nueva aventura mundialista en la carrera profesional del jugador. De este modo, el futbolista llega al torneo de los Estados Unidos, México y Canadá respaldado de manera unánime por el cariño masivo de la gente en las plataformas digitales y por el gran presente colectivo que atraviesa el combinado nacional.

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Lionel Messi es el único jugador que ha ganado dos veces el Balón de Oro adidas de la #CopaMundialFIFA. pic.twitter.com/Y83k8x0kQX — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) June 9, 2026

Con este reconocimiento oficial plasmado en las redes la FIFA rinde tributo a la vigencia del legendario número 10 de la Albiceleste. A escasas horas del pitazo inicial, el respeto del organismo internacional se suma a la ilusión de los hinchas argentinos, quienes celebran las marcas de un capitán que sigue escribiendo páginas doradas en la historia grande del fútbol mundial.