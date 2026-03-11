Inicio Ovación Mundial Irán
Guerra en Medio Oriente

Irán confirmó que "no está en condiciones de jugar el Mundial 2026" pese a las intenciones de Donald Trump

El ministro de deportes de Irán confirmó este miércoles que el seleccionado de su país no jugaría el Mundial debido a los ataques de Estados Unidos e Israel

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
La Selección de Irán no jugará el Mundial 2026 según lo confirmó el ministro de deportes del país asiático.

La Selección de Irán no jugará el Mundial 2026 según lo confirmó el ministro de deportes del país asiático.

Este miércoles se confirmó lo que era ya una obviedad. El ministro de Deportes de la República Islámica de Irán, Ahmad Donyamali, ha descartado la posibilidad de que la selección nacional juegue en el Mundial de este verano en Estados Unidos debido a la guerra en curso en Oriente Medio.

El seleccionado de Irán integraba el Grupo G, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. La FIFA evalúa el reemplazo del seleccionado que representaba a la AFC (Confederación Asiática de Fútbol).

La decisión del gobierno de Teherán se basa en que Estados Unidos e Israel llevan a cabo ataques aéreos contra su territorio desde el 28 de febrero, durante los cuales murió el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/topskillsportuk/status/2031724389486510539&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/365ScoresApp/status/2031707716784205976&partner=&hide_thread=false

El comunicado del ministro de deportes de Irán fue duro y en estos términos: "Dado que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos las condiciones para participar en la Copa del Mundo", dijo Donyamali en una entrevista televisiva con la agencia de noticias DPA.

Previamente, el presidente de uno de los países anfitriones, Donald Trump, había manifestado que se garantizaba la seguridad de la delegación iraní en su territorio.

Nota en proceso

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas