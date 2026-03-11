Irán confirmó que "no está en condiciones de jugar el Mundial 2026" pese a las intenciones de Donald Trump

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/topskillsportuk/status/2031724389486510539&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/365ScoresApp/status/2031707716784205976&partner=&hide_thread=false
El comunicado del ministro de deportes de Irán fue duro y en estos términos: "Dado que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos las condiciones para participar en la Copa del Mundo", dijo Donyamali en una entrevista televisiva con la agencia de noticias DPA.
Previamente, el presidente de uno de los países anfitriones, Donald Trump, había manifestado que se garantizaba la seguridad de la delegación iraní en su territorio.
Nota en proceso