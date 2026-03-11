Irán confirmó que "no está en condiciones de jugar el Mundial 2026" pese a las intenciones de Donald Trump

El seleccionado de Irán integraba el Grupo G, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. La FIFA evalúa el reemplazo del seleccionado que representaba a la AFC (Confederación Asiática de Fútbol).

La decisión del gobierno de Teherán se basa en que Estados Unidos e Israel llevan a cabo ataques aéreos contra su territorio desde el 28 de febrero, durante los cuales murió el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei.