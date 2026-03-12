Inicio Ovación Fútbol Huracán Las Heras
Rodrigo Arciero volvió a Mendoza para jugar en Huracán Las Heras

Huracán Las Heras sumó Rodrigo Arciero. Sergio Toti Arias va armado un gran plantel para jugar el Torneo Federal A, que iniciará el 22 de marzo

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Rodrigo Ariciero firmó su contrato en Huracán Las Heras e integrará el plantel que dirige Sergio Toti Arias en el Torneo Federal A.

Foto: Prensa Huracán Las Heras

Huracán Las Heras está realizando una exigente pretemporada en vistas a su participación en el Federal A, que comenzará el próximo 22 de marzo. El equipo que dirige Sergio Toti Arias confirmó la llegada de un experimentado refuerzo, se trata del defensor Rodrigo Arciero, la última incorporación para el Globo.

Huracan las Heras-
Rodrigo Arciero junto a Oviedo y el presidente Cristian Chandias.

La trayectoria de Rodrigo Arciero

Rodrigo Arciero jugará para el Globito el Torneo Federal A . Tiene 32 años, nació en Ushuaia, y viene con un gran recorrido futbolístico. En Mendoza jugó en Independiente Rivadavia, y más recientemente viene de vestira la camiseta de Excursionistas,

Se inició en las divisiones inferiores de Boca Juniors y tuvo su primer salto en All Boys (2013/15). Vistió las camisetas de Talleres de Córdoba (2016); Independiente Rivadavia (2016/17); Patronato (2017/18) y Banfield (2018/21), donde fue subcampeón en la Copa Diego Armando Maradona, luego de caer por penales en la final con Boca Juniors.

Además, el jugador oriundo de Ushuaia jugó en el FC Turku de la Liga Finlandesa.

Toti Arias

El debut de Huracán Las Heras

Huracán Las Heras integra la Zona 3 del torneo Federal A y tendrá su debut de local ante Argentino de Monte Maíz.

El Globo compertirá con Costa Brava (La Pampa), FADEP, Argentino de Monte Maíz (Córdoba), Atlético Club San Martín, Juventud Unida Universitario (San Luis), Atenas (Río Cuarto), Cipolletti (Río Negro) y Deportivo Rincón (Neuquén).

Los refuerzos

  • Franco Agüero: arquero de 32 años con último paso en Villa Mitre. Ya jugó en Huracán Las Heras.
  • Nicolás Genes: volante ofensivo de 23 años, viene de Central Norte de Salta.
  • Albano Alessandrini: volante central de 21 años que llega desde el Real Oruro de Bolivia.
  • Aldo Araujo: delantero proveniente de Crucero del Norte que tiene 34 años.
  • Anderson Salazar: delantero de 20 años, colombiano, viene de jugar en la reserva de Independiente Rivadavia.
  • Alejandro Toledo: delantero de 35 años, su último club fue el CADU.
  • Facundo Romero: volante proveniente de Central Norte de 24 años.
  • Marcos Sosa: mediocampista de Romanija Pale de Bosnia, tiene 25 años.
  • Arian Giordano: defensor de 24 años proveniente de Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero.
  • Juan Aguilar: defensor proveniente de All Boys de La Pampa que regresa al club. Tiene 22 años.
  • Lucas Agolzino: volante que llegó desde Unión de Santa Fe y tiene 30 años.
  • Guillermo Cóceres: defensor de 22 años proveniente de Sportivo Belgrano de San Francisco.
  • Nicolás Sandoval: volante que extendió su vínculo.
  • Nicolás Chacón: defensor con último paso en Atlético Argentino.
  • Juan Bonet: delantero de 27 años, jugó en el último semestre del 2025 en Círculo Deportivo Otamendi.
  • Rodrigo Arciero: defensor proveniente de Excursionitas

