Rodrigo Arciero volvió a Mendoza para jugar en Huracán Las Heras

Huracan las Heras- Rodrigo Arciero junto a Oviedo y el presidente Cristian Chandias. Foto: Prensa Huracán Las Heras

La trayectoria de Rodrigo Arciero

Rodrigo Arciero jugará para el Globito el Torneo Federal A . Tiene 32 años, nació en Ushuaia, y viene con un gran recorrido futbolístico. En Mendoza jugó en Independiente Rivadavia, y más recientemente viene de vestira la camiseta de Excursionistas,

Se inició en las divisiones inferiores de Boca Juniors y tuvo su primer salto en All Boys (2013/15). Vistió las camisetas de Talleres de Córdoba (2016); Independiente Rivadavia (2016/17); Patronato (2017/18) y Banfield (2018/21), donde fue subcampeón en la Copa Diego Armando Maradona, luego de caer por penales en la final con Boca Juniors.