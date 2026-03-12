Rodrigo Arciero volvió a Mendoza para jugar en Huracán Las Heras

Huracán Las Heras está realizando una exigente pretemporada en vistas a su participación en el Federal A, que comenzará el próximo 22 de marzo. El equipo que dirige Sergio Toti Arias confirmó la llegada de un experimentado refuerzo, se trata del defensor Rodrigo Arciero, la última incorporación para el Globo.
La trayectoria de Rodrigo Arciero
Rodrigo Arciero jugará para el Globito el Torneo Federal A . Tiene 32 años, nació en Ushuaia, y viene con un gran recorrido futbolístico. En Mendoza jugó en Independiente Rivadavia, y más recientemente viene de vestira la camiseta de Excursionistas,
Se inició en las divisiones inferiores de Boca Juniors y tuvo su primer salto en All Boys (2013/15). Vistió las camisetas de Talleres de Córdoba (2016); Independiente Rivadavia (2016/17); Patronato (2017/18) y Banfield (2018/21), donde fue subcampeón en la Copa Diego Armando Maradona, luego de caer por penales en la final con Boca Juniors.
Además, el jugador oriundo de Ushuaia jugó en el FC Turku de la Liga Finlandesa.
El debut de Huracán Las Heras
Huracán Las Heras integra la Zona 3 del torneo Federal A y tendrá su debut de local ante Argentino de Monte Maíz.