Argentina, con Victoria Gauna, obtuvo un triunfo clave en el Premundial de básquet femenino

Las argentinas habían perdido en el debut 91 a 65 ante las australianas, campeonas de la Asia Cup y medallistas de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Embed - Türkiye v Argentina | Highlights | #FIBAWWC 2026 Qualifying Tournament

El Premundial femenino de básquet 2026

Tras una jornada de descanso el viernes, el equipo argentino volverá a la cancha el sábado 14 ante Canadá (11.30 hora argentina) y la agenda continuará el domingo con el cruce frente a Hungría a las 8.30, mientras que el cierre será el martes 17 contra Japón, nuevamente a las 8.30.

El certamen otorga tres plazas para el Mundial 2026, con la salvedad de Australia por su título en la AsiaCup.