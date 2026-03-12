Argentina, con Victoria Gauna, obtuvo un triunfo clave en el Premundial de básquet femenino

Victoria Gauna aportó 2 puntos en poco menos de 9' para que la selección argentina femenina de básquet obtenga un histórico triunfo ante Turquía, en Estambul, donde se juega la clasificación al Mundial 2026.
La mendocina, jugadora del Cazares Cáceres de España, tuvo participación en un equipo argentino que tuvo como principales figuras a Melisa Gretter y Agustina Burani, autoras de 16 y 12 puntos respectivamente.
La victoria ante las locales le permite a Argentina mantener chances en el Torneo Clasificatorio a la Copa del Mundo de Alemania 2026 ya que disputadas dos fechas tienen 3 puntos e igualan a Turquía, Canadá y Hungría en la segunda posición detrás de Australia (4) y delante de Japón (2).
Las argentinas habían perdido en el debut 91 a 65 ante las australianas, campeonas de la Asia Cup y medallistas de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Tras una jornada de descanso el viernes, el equipo argentino volverá a la cancha el sábado 14 ante Canadá (11.30 hora argentina) y la agenda continuará el domingo con el cruce frente a Hungría a las 8.30, mientras que el cierre será el martes 17 contra Japón, nuevamente a las 8.30.
El certamen otorga tres plazas para el Mundial 2026, con la salvedad de Australia por su título en la AsiaCup.