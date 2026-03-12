El día que la Virgen lloró sangre: el escalofriante misterio que desafía a la ciencia

Como no puede ser de otra manera, pronto se convirtió en un fenómeno global cuando el propio obispo de la diócesis, Girolamo Grillo, fue testigo directo del suceso mientras sostenía la imagen en sus manos.

virgen, llora, sangre

La Iglesia Católica, conocida por su extrema cautela ante estos eventos, ordenó investigaciones inmediatas. Los análisis de laboratorio confirmaron lo que muchos temían o esperaban: el líquido era sangre humana. Más precisamente de sangre masculina.

A pesar de los análisis químicos, la ciencia siempre busca una explicación física. A lo largo de los años, se han planteado diversas hipótesis para explicar por qué una figura de yeso o madera podría "sangrar". Las respuestas más comunes son las siguientes:

Capilaridad y porosidad: algunos expertos sugieren que el material poroso puede absorber líquidos y expulsarlos ante cambios de temperatura.

algunos expertos sugieren que el material poroso puede absorber líquidos y expulsarlos ante cambios de temperatura. Condensación química: mezclas de aceites y pigmentos antiguos que, al reaccionar con la humedad, simulan la densidad de la sangre .

mezclas de aceites y pigmentos antiguos que, al reaccionar con la humedad, simulan la densidad de la . Intervención humana: el uso de jeringas microscópicas o dispositivos ocultos para filtrar el líquido desde el interior.

Sin embargo, en el caso de Civitavecchia, los escaneos de rayos X realizados a la estatua de la Virgen no revelaron ninguna cavidad interna ni mecanismos ocultos.

El silencio del Vaticano ante el hecho

Para la Iglesia Católica, declarar un milagro es un proceso que puede durar décadas. Aunque la devoción a la "Madonnina" de Civitavecchia fue autorizada, el Vaticano ha mantenido una postura de prudencia.

Hoy en día, miles de peregrinos siguen visitando lugares donde la Virgen supuestamente ha llorado, buscando una conexión espiritual en un mundo cada vez más racional. Ya sea un mensaje divino o un fenómeno físico aún no comprendido, el misterio de la sangre en los ojos de María permanece como una de las cosas que carecen de explicación.