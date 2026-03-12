Aston Villa le ganó a domicilio al Lille por la Europa League con una buena actuación del Dibu Martínez

El gol del triunfo de los Villanos, que contaron con la presencia del arquero argentino Emiliano Dibu Martínez, lo conquistó Ollie Watkins, a los 61 minutos. El Dibu vio la tarjeta amarilla a los 88 minutos y fue silbado por la parcialidad local, que no olvida la final de Qatar 2022 ni la eliminación por penales en el 2024.

Ollie Watkins with an excellent finish gives Aston Villa the lead!

Lille 0-1 Aston Villa #LOSCAVFCpic.twitter.com/UouPnFp0dA — FootThriller - Football Drama (@footthriller) March 12, 2026

El Aston Villa llega con ventaja a la revancha y define de local

El Aston Villa, equipo que dirige Unai Emery fue superior en el inicio y generó peligro con un derechazo de Morgan Rogers que pasó cerca del arco de Berke Özer, además de una acción colectiva que Amadou Onana terminó con un buscapié que salvó Aïssa Mandi. El partido fue parejo en cuanto a la posesión del balón, y no hubo muchas llegadas a los arcos.