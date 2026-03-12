Aston Villa le ganó a domicilio al Lille por la Europa League con una buena actuación del Dibu Martínez

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2032178126470447340&partner=&hide_thread=false
Lille reaccionó antes del descanso con una pared entre Tiago Santos y Benjamin André que derivó en un centro para Olivier Giroud, cuyo cabezazo salió apenas desviado.
Luego Romain Perraud probó desde media distancia y Emiliano Dibu Martínez evitó el gol. En el complemento llegó la diferencia: Ezri Konsa lanzó un pelotazo largo, Emiliano Buendía peinó la pelota y Ollie Watkins definió con un cabezazo por encima del arquero.
La actuación del Dibu Martínez fue determinante en la mínima ventaja de los Villanos, ya que el portero de la Selección argentina pudo mantener su valla invicta con dos buenas tapadas, a Fernández Pardo, y cerca del final a Félix Correia.