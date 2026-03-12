Inicio Ovación Fútbol Aston Villa
Fútbol Internacional

Aston Villa le ganó a domicilio al Lille por la Europa League con una buena actuación del Dibu Martínez

El arquero argentino Emiliano Dibu Martínez tuvo una buena actuación ante la hostil hinchada del Lille. Aston Villa ganó con gol de Watkins y define de local

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Pese al clima hostil y a la presión del equipo local, el Dibu Martínez fue clave en el triunfo por 1 a 0 del Aston Villa sobre el Lille, por la Europa League.

Un buen triunfo de visitante logró el Aston Villa en Francia al vencer 1-0 a Lille en el Stade Pierre-Mauroy en el encuentro de la ida por los octavos de final de la Europa League. La revancha se jugará el próximo jueves 19, a las 17 hora de Argentina.

El gol del triunfo de los Villanos, que contaron con la presencia del arquero argentino Emiliano Dibu Martínez, lo conquistó Ollie Watkins, a los 61 minutos. El Dibu vio la tarjeta amarilla a los 88 minutos y fue silbado por la parcialidad local, que no olvida la final de Qatar 2022 ni la eliminación por penales en el 2024.

El Aston Villa llega con ventaja a la revancha y define de local

El Aston Villa, equipo que dirige Unai Emery fue superior en el inicio y generó peligro con un derechazo de Morgan Rogers que pasó cerca del arco de Berke Özer, además de una acción colectiva que Amadou Onana terminó con un buscapié que salvó Aïssa Mandi. El partido fue parejo en cuanto a la posesión del balón, y no hubo muchas llegadas a los arcos.

Lille reaccionó antes del descanso con una pared entre Tiago Santos y Benjamin André que derivó en un centro para Olivier Giroud, cuyo cabezazo salió apenas desviado.

Luego Romain Perraud probó desde media distancia y Emiliano Dibu Martínez evitó el gol. En el complemento llegó la diferencia: Ezri Konsa lanzó un pelotazo largo, Emiliano Buendía peinó la pelota y Ollie Watkins definió con un cabezazo por encima del arquero.

La actuación del Dibu Martínez fue determinante en la mínima ventaja de los Villanos, ya que el portero de la Selección argentina pudo mantener su valla invicta con dos buenas tapadas, a Fernández Pardo, y cerca del final a Félix Correia.

