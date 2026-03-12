Buen inicio del Panathinaikos en octavos de final de Europa League: Santino Andino ingresó en el final

El Panathinaikos aprovechó la localía y en el estadio Olympiako Stadio Spyros Louis de la ciudad de Atenas, le ganó por 1 a 0 al Real Betis de España en el duelo de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League.
El Panathinaikos Fútbol Club ganó de local en la ida de octavos de final de la Europa League con un gol de Taborda, reemplazado por Santino Andino, de penal
El único gol del encuentro fue mediante un tiro penal del argentino -ex Boca- Vicente Taborda, a los 87 minutos. Luego el goleador fue reemplazado por el mendocino Santino Andino tres minutos después. El duelo revancha por la Europa League será el jueves 19, a las 17, hora argentina.
El Betis, equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, tuvo un mayor porcentaje de posesión de pelota (69% a 31%), pero se encontró con una férrea defensa local, que pese a quedarse con un jugador menos a los 60' (doble amarilla a Zaroury), pudo mantener su arco en cero.
El momento más crítico del encuentro llegó a los 87 minutos, cuando el Panathinaikos lanzó un ataque profundo, y Diego Llorente derribó al polaco Karol Swiderski. Pese a las protestas de los españoles, argumentando que el contacto fue posterior al remate del delantero local, el árbitro Szymon Marciniak sancionó la pena máxima.
Taborda remató fuerte y a media altura y sometió el arquero Pau López. Tres minutos después el entrenador local, Rafa Benítez, sacó al ex Boca e hizo ingresar al mendocino Santino Andino.