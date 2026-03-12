Buen inicio del Panathinaikos en octavos de final de Europa League: Santino Andino ingresó en el final

El único gol del encuentro fue mediante un tiro penal del argentino -ex Boca- Vicente Taborda, a los 87 minutos. Luego el goleador fue reemplazado por el mendocino Santino Andino tres minutos después. El duelo revancha por la Europa League será el jueves 19, a las 17, hora argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/2032179089101017223&partner=&hide_thread=false EL PENAL DE VICENTE TABORDA PARA EL 1-0 DE PANATHINAIKOS ANTE REAL BETIS AL MINUTO 87.

pic.twitter.com/xJsqSihTjk — dataref (@dataref_ar) March 12, 2026

El Betis, equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, tuvo un mayor porcentaje de posesión de pelota (69% a 31%), pero se encontró con una férrea defensa local, que pese a quedarse con un jugador menos a los 60' (doble amarilla a Zaroury), pudo mantener su arco en cero.