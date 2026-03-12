La bronca de Mariano Soso tras el empate de Defensa y Justicia: "¿Cómo podés dormir después?"

El defensor Elías Pereyra había abierto el marcador para el local a los 12' del segundo tiempo, aunque un penal del delantero uruguayo Michael Santos igualó el resultado a los 32' del complemento.

defensa y justcia 2 Defensa y Justicia empató con Central Córdoba.

La sanción de este penal de parte del árbitro cuando una leve falta del defensor Emanuel Amor sobre Santos fue sancionada como penal, luego de una revisión en el VAR, motivó la reacción del DT local Mariano Soso quien explotó contra el árbitro en la zona de vestuarios al grito de "¿Cómo podés dormir después?".