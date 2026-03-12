Inicio Ovación Fútbol Defensa y Justicia
La bronca de Mariano Soso tras el empate de Defensa y Justicia: "¿Cómo podés dormir después?"

Defensa y Justicia igualó con Central Córdoba, en el estadio Norberto Tomaghello, por la décima fecha del Torneo Apertura 2026.

El defensor Elías Pereyra había abierto el marcador para el local a los 12' del segundo tiempo, aunque un penal del delantero uruguayo Michael Santos igualó el resultado a los 32' del complemento.

Defensa y Justicia empató con Central Córdoba.

La sanción de este penal de parte del árbitro cuando una leve falta del defensor Emanuel Amor sobre Santos fue sancionada como penal, luego de una revisión en el VAR, motivó la reacción del DT local Mariano Soso quien explotó contra el árbitro en la zona de vestuarios al grito de "¿Cómo podés dormir después?".

Además, el mediocampista Mateo Aguiar fue expulsado a los 20 minutos de la segunda mitad.

Lo que viene para Defensa y Justicia y Central Córdoba

Con la igualdad, el Halcón se mantiene en el octavo y último puesto de clasificación de la zona A, con 13 puntos, mientras que los dirigidos por Lucas Pusineri marchan undécimos, con 9 unidades.

En la próxima fecha, el equipo de Mariano Soso deberá visitar a San Lorenzo, el lunes 16 de marzo a las 18:30, al tiempo que el “Ferroviario” será local de Deportivo Riestra el martes 17, a partir de las 21:15.

