La isla que es epicentro financiero de China fue británica por 150 años

Durante ese periodo, el Reino Unido transformó la isla de pertenecia a China en un puerto libre de aduanas, fomentando el comercio, la banca y la inversión extranjera. Esta herencia británica dejó un legado que aún hoy define su sistema legal, su infraestructura y su organización administrativa. Por ejemplo, el sistema judicial se basa en el derecho común inglés, y el puerto de Victoria, que alguna vez fue un enclave colonial estratégico, sigue siendo uno de los puertos más activos del planeta, manejando más de 18 millones de contenedores anuales.

Isla Hong Kong (2)

Como es esta isla

Hong Kong no es solo historia. Es economía pura. Su Bolsa de Valores es la séptima más grande del mundo por capitalización, y en la ciudad operan más de 1.500 bancos y entidades financieras internacionales.

Además, el PIB per cápita supera los 50.000 dólares estadounidenses, uno de los más altos de Asia, y la ciudad es hogar de alrededor de 10.000 multimillonarios, lo que la convierte en un imán para la inversión global. Su aeropuerto internacional, ubicado en la isla de Chek Lap Kok, es uno de los más transitados del mundo, con más de 71 millones de pasajeros al año, consolidando su posición como nodo logístico y financiero.

El famoso Mid-Levels Escalator, la escalera mecánica exterior más larga del mundo, está en la isla y conecta barrios residenciales con el centro. Funciona como transporte diario para miles de habitantes y es un ejemplo de cómo la geografía empinada de la isla moldeó la vida urbana.

Su soberanía volvió a China en 1997 bajo la fórmula “un país, dos sistemas”, pero la huella británica permanece en cada calle, en cada edificio y en la mentalidad empresarial que ha hecho de esta isla un símbolo de modernidad y comercio global.