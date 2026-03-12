El canje de entradas de la Vendimia comenzó con una gran confusión entre los espectadores

Lo que más dudas generó fue la ubicación, ya que a quienes adquirieron boletos para la repetición prevista para el miércoles -que fue cancelada- no se les respetará el sector original, ya que la prioridad la tienen los que compraron las entradas para ver a Abel Pintos. Es decir que la reubicación se hará en los lugares que quedaron vacíos.

gente canje entradas vendimia Espectadores que sacaron entradas para la repetición de la Vendimia llegaron este jueves al teatro Independencia para canjear sus boletos y ver a Abel Pintos el domingo. Algunos aún no comprendían el sistema.

También había dudas con respecto a la devolución de las entradas: si quienes optaron por esta posibilidad recibirían el total o una parte no sería reintegrada. Estos interrogantes terminaron de despejarse con la intervención de Diego Gareca, secretario de Cultura, quien brindó una conferencia de prensa.

Los que deseen devolver sus entradas, deben escribir al siguiente mail: devolució[email protected], allí deben indicar el código de venta. Se trata de un número de 8 dígitos que está escrito debajo del código QR de la entrada. Es importante tener en cuenta que se les reintegrará el dinero de la entrada, pero no el de la gestión de la aplicación.

Enojo y tristeza entre los artistas de Vendimia

bailarina vendimia 2026 mendoza Los artistas de la Vendimia 2026 no pudieron realizar la repetición de la fiesta, ya que quedó definitivamente suspendida.

En tanto, los artistas de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 manifestaron, a través de un comunicado, su tristeza y desconcierto ante la imposibilidad de volver a poner en escena el show.

Pusieron énfasis en que la repetición no pudo realizarse porque "decidió darse prioridad a dos shows privados", y destacaron que no se premió el esfuerzo que se hizo para ensayar, ensamblar y dar forma la Fiesta Nacional de la Vendimia.

"La fiesta es patrimonio cultural e identidad de los mendocinos", manifestó a través de un comunicado Julio Edgardo “Paito” Figueroa, el director musical de la Vendimia.

Las personas con discapacidad no pueden canjear entradas

Como sucede todos los años, Cultura y la Dirección Provincial de Atención a Personas con Discapacidad dispusieron un cupo de entradas destinadas a personas con discapacidad que quisieran asistir a la celebración.

Sin embargo, quienes habían obtenido su ticket con Certificado Único de Discapacidad (CUD) para la repetición del Acto Central del 8 de marzo finalmente no podrán participar del show a cargo de Abel Pintos, Ángela Leiva, Campedrinos y Magui Cullen.

El motivo es que la zona acondicionada para gente con discapacidad estará ocupada por quienes sacaron entradas originalmente para ver a Abel Pintos y ellos tienen prioridad en ese espectáculo.