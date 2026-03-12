Repetición de la Vendimia: qué pasará con las entradas del Certificado Único de Discapacidad

En concreto, quienes obtuvieron su entrada con CUD para la repetición del Acto Central (8 de marzo), ya no podrán no solo asistir a este evento, sino que tampoco podrán ver a Abel Pintos, Ángela Leiva, Campedrinos y Magui Cullen, quienes son los encargados de realizar el show privado.

¿Cómo pedir la devolución de las entradas?

Quienes hayan adquirido entradas para la primera repetición del domingo 8 de marzo, cuya fecha fue cancelada, tiene la opción de asistir al recital programado para el domingo 15 de marzo.

Para ello deberán realizar el canje de sus entradas en los centros habilitados. Para realizar el trámite deberán presentar el PDF de la compra original enviado por Entradaweb. No será válido presentar las entradas físicas entregadas en el primer canje.

El proceso de canje estará habilitado a partir del jueves 12 de marzo a las 12 horas en los puntos designados y se realizará hasta agotar el stock de lugares disponibles.

Las personas que adquirieron entradas para la función suspendida del martes 10 de marzo podrán asistir a la nueva fecha con su entrada física o el QR de compra. O bien pedir la devolución del dinero. Para ello deberán enviar un correo electrónico a [email protected], indicando el código de venta de la compra, que figura debajo del código QR de la entrada.

Las devoluciones se realizarán entre el jueves 12 y el domingo 22 de marzo, mediante el mismo medio de pago utilizado en la compra. El comprobante correspondiente será enviado por correo electrónico.

Es importante tener en cuenta que no se respetará la ubicación originalmente asignada, ya que los asistentes podrán ser reubicados en otros sectores del Teatro Griego Frank Romero Day. El canje está disponible únicamente para entradas compradas a través de Entradaweb.

Puntos de canje:

Teatro Independencia (Chile esq. Espejo. Ciudad). Atención de 9 a 18h.

Espacio Julio Le Parc (Mitre esq. Godoy Cruz). Atención de 9 a 18h.

Auditorio Angel Bustelo (Virgen del Carmen de cuyo 610). Atención de 9 a 18hs.

Secretaria de Cultura (Gutiérrez 204, Ciudad). Atención de 9 a 18hs.

Teatro Roma (Av. Hipólito Yrigoyen 280. San Rafael).

Auditorio Municipal de Tunuyán (Leandro N Alem 750. Tunuyán).

Salón Cultural predio Las Bóvedas (Godoy Cruz y Pirovano, San Martín).

Quienes no deseen asistir al evento reprogramado podrán solicitar la devolución del importe abonado, solicitándolo al correo electrónico [email protected], indicando el código de venta de la compra, que figura debajo del código QR de la entrada.