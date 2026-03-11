El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público y gratuito que funciona como la "llave" de acceso a un sistema de protección integral en Argentina.
Certificado Único de Discapacidad: qué beneficios educativos brinda
Gracias al Certificado Único de Discapacidad brinda muchos beneficios educativos, como por ejemplo eliminar barreras físicas y comunicacionales.
En el ámbito educativo, este documento brinda muchos beneficios y su importancia es fundamental, ya que garantiza que el Estado, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga cumplan con el Sistema de Prestaciones Básicas (Ley 24.901).
¿Qué beneficios educativos brinda el CUD?
Cobertura Total de Apoyos Escolares
Uno de los beneficios más significativos es la cobertura del 100% de los servicios de apoyo a la integración escolar. Esto incluye:
- Maestro de Apoyo a la Inclusión (MAI): profesional que articula con la escuela común para adaptar la propuesta pedagógica.
- Acompañante Personal No Docente (APND): figura que asiste al estudiante en su autonomía y participación dentro del aula.
- Terapias de apoyo: cobertura de psicopedagogía, fonoaudiología y otras disciplinas necesarias para el proceso de aprendizaje.
Derecho a la Educación Inclusiva
Basado en la Resolución 311/2016, el CUD respalda el derecho de los estudiantes a inscribirse en escuelas comunes en todos los niveles (inicial, primario y secundario). Las instituciones están obligadas a:
- Elaborar un Proyecto Pedagógico Individual para la Inclusión (PPI).
- Realizar adecuaciones curriculares (ajustes en contenidos, metodologías y formas de evaluación).
- Eliminar barreras físicas y comunicacionales.
Además, el CUD también impacta en diversos beneficios y programas económicos que de cierta forma afectan lo educativo:
- Asignación por Hijo con Discapacidad: se trata de un monto mensual de ANSES, sin límite de edad, superior a la asignación estándar.
- Transporte gratuito: acceso sin costo al transporte público terrestre (colectivos, subtes, trenes) para el estudiante y, si el certificado lo indica, para un acompañante, facilitando el traslado diario a la institución.
Para finalizar, es importante aclarar que universidades y niveles terciarios, el CUD permite activar programas de accesibilidad que incluyen recursos tecnológicos adaptados, intérpretes de Lengua de Señas Argentina (LSA) y materiales en formatos accesibles (Braille o digitalizados), garantizando la permanencia y el egreso del estudiante.