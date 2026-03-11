Certificado Único de Discapacidad: qué beneficios educativos brinda

Uno de los beneficios más significativos es la cobertura del 100% de los servicios de apoyo a la integración escolar. Esto incluye:

Maestro de Apoyo a la Inclusión (MAI): profesional que articula con la escuela común para adaptar la propuesta pedagógica.

Acompañante Personal No Docente (APND): figura que asiste al estudiante en su autonomía y participación dentro del aula.

Terapias de apoyo: cobertura de psicopedagogía, fonoaudiología y otras disciplinas necesarias para el proceso de aprendizaje.

Derecho a la Educación Inclusiva

Basado en la Resolución 311/2016, el CUD respalda el derecho de los estudiantes a inscribirse en escuelas comunes en todos los niveles (inicial, primario y secundario). Las instituciones están obligadas a:

Elaborar un Proyecto Pedagógico Individual para la Inclusión (PPI).

Realizar adecuaciones curriculares (ajustes en contenidos, metodologías y formas de evaluación).

Eliminar barreras físicas y comunicacionales.

Además, el CUD también impacta en diversos beneficios y programas económicos que de cierta forma afectan lo educativo:

Asignación por Hijo con Discapacidad: se trata de un monto mensual de ANSES, sin límite de edad, superior a la asignación estándar.

Transporte gratuito: acceso sin costo al transporte público terrestre (colectivos, subtes, trenes) para el estudiante y, si el certificado lo indica, para un acompañante, facilitando el traslado diario a la institución.

Para finalizar, es importante aclarar que universidades y niveles terciarios, el CUD permite activar programas de accesibilidad que incluyen recursos tecnológicos adaptados, intérpretes de Lengua de Señas Argentina (LSA) y materiales en formatos accesibles (Braille o digitalizados), garantizando la permanencia y el egreso del estudiante.