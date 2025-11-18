Inicio Sociedad Discapacidad
Discapacidad

Discapacidad: nuevos cambios y requisitos para renovar el CUD

Cambios, nuevos requisitos y el paso a paso que debes seguir para poder tramitar el Certificado Único de Discapacidad

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Requisitos a cumplir para poder tramitar el CUD

Requisitos a cumplir para poder tramitar el CUD

Gracias al Certificado Único de Discapacidad, también conocido como CUD, las personas con discapacidad pueden acceder a diversos beneficios en materia de salud, educación, transporte público, viajes, etc. Antes este documento se entregaba en modo físico, pero en los últimos años comenzó a ser digital.

Además, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) optó por realizar una serie de actualizaciones y prórrogas, sobre todo en cuanto a las fechas de vencimiento y vigencia del CUD.

¿Qué dispuso ANDIS sobre las fechas del CUD?

A comienzos del 2025, se estableció una prórroga de un año para los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) que posean fecha de actualización original en 2025, de acuerdo a lo establecido mediante la Resolución 2520/2024.

En concreto, todos los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) que tengan la actualización original entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 extenderán su vigencia hasta la misma fecha, pero del año siguiente.

Certificado Único de Discapacidad
Certificado &Uacute;nico de Discapacidad, tambi&eacute;n conocido como CUD.&nbsp;

Certificado Único de Discapacidad, también conocido como CUD.

Esta prórroga aplica tanto para los CUD digitales como para aquellos en formato papel. La medida responde a la necesidad de evitar la saturación de turnos en las Juntas Evaluadoras, quienes son las encargadas de llevar a cabo el proceso de renovar los certificados.

¿Qué ocurre con los CUD que ya se renovaron en el pasado?

Si tienes un Certificado único de Discapacidad que fue prorrogado en años anteriores, por ejemplo aquellos con fechas de actualización o vencimiento en 2022, 2023 o 2024, deberán renovarse de forma obligatoria en las fechas correspondientes durante 2025.

En otras palabras, significa que estos CUD no están contemplados en la prórroga otorgada por ANDIS para los certificados con actualización en 2025.

Embed - ANDIS Argentina on Instagram: "¿Qué necesito para tramitar el Certificado Único de Discapacidad? Si estás por tramitar por primera vez o renovar tu CUD y tenés dudas sobre cómo hacerlo, a continuación te compartimos una serie de pasos para que te sirvan de apoyo: 1 | Ingresar al sitio web: www.argentina.gob.ar/cud y completar el formulario de requisitos con tus datos para saber a dónde ir y qué documentación llevar. 2 | Reunir la documentación: | DNI (original y copia) | Formulario completo (que se descarga de la web de la ANDIS) | Documentación respaldatoria de la condición certificante de hasta un año de antigüedad como informes, certificados médicos y estudios complementarios (RX, tomografías, etc.). 3 | Presentar la documentación en el lugar que te asignaron en la consulta personalizada y pedí un turno para la Junta Evaluadora. 4 | Asistí el día asignado a la evaluación de la Junta. Y listo. | Luego, vas a poder visualizar en Mi Argentina tu CUD o bien contar con el formato en papel. | Además, te recordamos que el trámite del CUD es voluntario y gratuito y que no necesitás tener una pensión no contributiva por invalidez laboral para poder gestionarlo. | Para más información o consultas, ingresá en: www.argentina.gob.ar/cud o escribinos a [email protected]"
View this post on Instagram

¿Cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad por primera vez?

El paso a paso para poder tramitar el CUD por primera vez es el siguiente:

  • Ingresar a la aplicación o página web de Mi Argentina con CUIL y contraseña. En caso de que no tengas una cuenta, deberás crearla.
  • Selecciona la opción "Mis Documentos".
  • Elige el recuadro donde dice "Mi Salud". Allí podrás solicitar tu Certificado Único de Discapacidad.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar