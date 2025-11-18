Discapacidad: nuevos cambios y requisitos para renovar el CUD

En concreto, todos los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) que tengan la actualización original entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 extenderán su vigencia hasta la misma fecha, pero del año siguiente.

Esta prórroga aplica tanto para los CUD digitales como para aquellos en formato papel. La medida responde a la necesidad de evitar la saturación de turnos en las Juntas Evaluadoras, quienes son las encargadas de llevar a cabo el proceso de renovar los certificados.

¿Qué ocurre con los CUD que ya se renovaron en el pasado?

Si tienes un Certificado único de Discapacidad que fue prorrogado en años anteriores, por ejemplo aquellos con fechas de actualización o vencimiento en 2022, 2023 o 2024, deberán renovarse de forma obligatoria en las fechas correspondientes durante 2025.

En otras palabras, significa que estos CUD no están contemplados en la prórroga otorgada por ANDIS para los certificados con actualización en 2025.

¿Cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad por primera vez?

El paso a paso para poder tramitar el CUD por primera vez es el siguiente: