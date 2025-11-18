Gracias al Certificado Único de Discapacidad, también conocido como CUD, las personas con discapacidad pueden acceder a diversos beneficios en materia de salud, educación, transporte público, viajes, etc. Antes este documento se entregaba en modo físico, pero en los últimos años comenzó a ser digital.
Discapacidad: nuevos cambios y requisitos para renovar el CUD
Cambios, nuevos requisitos y el paso a paso que debes seguir para poder tramitar el Certificado Único de Discapacidad
Además, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) optó por realizar una serie de actualizaciones y prórrogas, sobre todo en cuanto a las fechas de vencimiento y vigencia del CUD.
¿Qué dispuso ANDIS sobre las fechas del CUD?
A comienzos del 2025, se estableció una prórroga de un año para los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) que posean fecha de actualización original en 2025, de acuerdo a lo establecido mediante la Resolución 2520/2024.
En concreto, todos los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) que tengan la actualización original entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 extenderán su vigencia hasta la misma fecha, pero del año siguiente.
Esta prórroga aplica tanto para los CUD digitales como para aquellos en formato papel. La medida responde a la necesidad de evitar la saturación de turnos en las Juntas Evaluadoras, quienes son las encargadas de llevar a cabo el proceso de renovar los certificados.
¿Qué ocurre con los CUD que ya se renovaron en el pasado?
Si tienes un Certificado único de Discapacidad que fue prorrogado en años anteriores, por ejemplo aquellos con fechas de actualización o vencimiento en 2022, 2023 o 2024, deberán renovarse de forma obligatoria en las fechas correspondientes durante 2025.
En otras palabras, significa que estos CUD no están contemplados en la prórroga otorgada por ANDIS para los certificados con actualización en 2025.
¿Cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad por primera vez?
El paso a paso para poder tramitar el CUD por primera vez es el siguiente:
- Ingresar a la aplicación o página web de Mi Argentina con CUIL y contraseña. En caso de que no tengas una cuenta, deberás crearla.
- Selecciona la opción "Mis Documentos".
- Elige el recuadro donde dice "Mi Salud". Allí podrás solicitar tu Certificado Único de Discapacidad.