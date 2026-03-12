Estos son todos los beneficios que brinda el Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Discapacidad El CUD le brinda diversos beneficios a las personas con discapacidad.

¿Qué beneficios brinda el CUD?

Salud: Cobertura al 100%

El beneficio más significativo del CUD radica en el sistema de salud. Tanto las obras sociales como las empresas de medicina prepaga y el Estado están obligados por ley a cubrir el 100% de los tratamientos vinculados a la discapacidad declarada. Esto incluye:

Terapias de rehabilitación (fonoaudiología, kinesiología, psicología, etc.).

Medicamentos, prótesis y apoyos técnicos (sillas de ruedas, audífonos).

Traslados hacia los centros de atención médica.

Transporte y Movilidad

El CUD garantiza la gratuidad en el transporte público de pasajeros de corta, media y larga distancia dentro del territorio nacional. En 2026, la gestión de pasajes de larga distancia se ha simplificado mediante plataformas digitales, permitiendo que el titular (y un acompañante, si el certificado lo indica) viaje sin costo. Sin embargo, en muchos casos, se aconseja consultar previamente por este beneficio, ya que no todas las empresas de viaje lo brindan.

Además, los beneficiarios pueden tramitar el Símbolo Internacional de Acceso, que otorga el derecho al libre estacionamiento y, en corredores viales específicos, la exención del pago de peajes.

Beneficios Impositivos y Asignaciones

En el plano económico, el CUD habilita la solicitud de exenciones en el impuesto de patentes y tasas municipales (como ABL o inmobiliario, dependiendo de la jurisdicción). Asimismo, permite el acceso a la Asignación por Hijo con Discapacidad de ANSES, cuyo monto es significativamente superior a la asignación estándar y no tiene límite de edad.

Para quienes buscan adquirir un vehículo, el CUD ofrece beneficios para la compra de automotores nacionales con exención de IVA o facilidades para unidades importadas adaptadas.

Educación y Trabajo

En el ámbito educativo, el CUD es la llave para acceder a maestros integradores y configuraciones de apoyo en escuelas comunes. En el sector laboral, el certificado permite participar del cupo del 4% de empleo en organismos públicos, promoviendo una inserción real y efectiva.