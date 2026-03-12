Lucida primera etapa del Rally de las Bodegas, desde Dalvian a Puesto del Indio en la estancia San Isidro

rally de las bodegas etapa 1.jpeg9 Los mendocinos Emiliano y Roberto Cejas, ganadores de la primera etapa. Foto: gentileza Rally de las Bodegas

Dos mendocinos se quedaron con el primer tramo

Los mendocinos Emiliano y Roberto Cejas lideran la competencia que es, además, la primera fecha del Campeonato Sport Histórico del Automóvil Club Argentino (ACA).

Tras la la largada simbólica desde el Park Hyatt Mendoza los autos se dirigieron hacia Dalvian, donde ascendieron hasta el Cerro Cristo, escenario de las primeras pruebas cronometradas del rally. Posteriormente, continuaron el recorrido hacia Puesto del Indio, en la estancia San Isidro, donde la jornada concluyó con un cóctel de bienvenida para las tripulaciones.

rally de las bodegas etapa 1.jpeg7 Cóctel de bienvenida en Puesto del Indio. Foto: gentileza Rally de las Bodegas

Luego de los primeros 4 tramos cronometrados, los mendocinos Emiliano Cejas y Roberto Cejas se ubican en la primera posición a bordo de un Alfa Romeo Giulia 1600 GT del año 1968. En el segundo lugar se encuentran Juan Tonconogy y Alberto Tonconogy, con un Riley Sprite del año 1936; mientras que la tercera colocación es para Alejandro López y Gabriel Gourovich, con un Mercedes Benz 290 Sport C del año 1936.

Entre los representantes mendocinos, después de Emiliano y Roberto Cejas, la dupla mejor posicionada es la de Matías Monserrat y Sol Conalbi, con un Fiat 1500 Coupé de 1969, que se ubica en la octava posición de la clasificación general.

rally de las bodegas etapa 1.jpeg3 Uno de los autos más pintorescos y elegantes del Rally de las Bodegas. Foto: gentileza Rally de las Bodegas

Segunda jornada entre montaña y bodegas

Este viernes, desde las 8 de la mañana, se disputará el segundo segmento de la primera etapa, que recorrerá algunos de los paisajes más emblemáticos de Mendoza, incluyendo Cacheuta y Potrerillos, donde los participantes podrán disfrutar de imponentes vistas de la Cordillera de los Andes.

Durante la jornada, el rally visitará las bodegas Budeguer, Chandon y Anaia. En esta última se realizará el Concurso de Elegancia 2026, instancia en la que se distinguirá al automóvil más destacado de la edición.

rally de las bodegas etapa 1.jpeg2 La competencia pasó por el barrio Dalvian. Foto: gentileza Rally de las Bodegas

Deporte, turismo y cultura del vino

El Rally de las Bodegas se disputa bajo la modalidad regularidad sport, disciplina en la que la precisión es clave: los participantes deben cumplir distintos tramos en tiempos previamente establecidos, medidos a la centésima de segundo.

Como es habitual en este tipo de competencias, cada etapa se desarrolla bajo estrictas normas de seguridad y organización, priorizando la conducción responsable durante todo el recorrido. Las visitas a bodegas forman parte del entorno cultural y paisajístico que distingue al evento, mientras que las actividades sociales se realizan una vez finalizada la actividad deportiva de cada jornada.

rally de las bodegas etapa 1.jpeg4 Hermosa máquina antigua en el Rally de las Bodegas. Foto: gentileza Rally de las Bodegas

El RDLB forma parte del calendario nacional del ACA y del calendario internacional de la Federación Internacional de Autos Antiguos (FIVA). Además, integra el campeonato Triple Corona, junto al Rally de la Montaña y las 1000 Millas Sport de Bariloche.

El encunetro cuenta con el auspicio del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y del Ente Mendoza Turismo (EMETUR), y forma parte del calendario oficial de Vendimia 2026.

Acompañan esta edición Mercantil Andina, Nestlé, Eco de los Andes, Dalvian, Auxiliarte, Territorio Yacopini, Puesto del Indio y QPoint.

Una de las características que distingue al Rally de las Bodegas es su permanente renovación y la incorporación de nuevas bodegas al recorrido. En esta edición también forman parte del itinerario Terrazas de los Andes, Séptima, Quimera, Zolo, Alta Vista, Calyptra Vineyard & Winery y Trivento.

Cómo sigue

Viernes 13 de marzo

8: Largada Etapa 1B desde Park Hyatt Mendoza. El Challao - San Isidro - Dalvian

9: Bodega Budeguer. Cacheuta - Potrerillos

12: Almuerzo bodega Chandon. Perdriel

16.30: Bodega Anaia.

18: Concurso de Elegancia RDLB 2022

Sábado 14 de marzo

8: Largada Etapa 2 desde Park Hyatt Mendoza. Cerro de la Gloria - Chacras de Coria

9: Bodega Pulenta State. Ugarteche

12.30: Almuerzo bodega Casa de Uco. Manzano Histórico - Tupungato - Perdriel

16.15: Bodega Catena Zapata.

21.30: Cena de cierre a beneficio de la Fundación Conin.