Despertó completamente azul y corrió al hospital: la insólita razón estaba en su cama

Cuando una enfermera frotó el brazo del hombre con una toallita con alcohol para extraer una muestra de sangre, el algodón se volvió azul oscuro. La tensión se transformó en risas y alivio.

La causa de la "metamorfosis" no era un virus ni una falla cardíaca, sino sus sábanas. Lynch confesó que acababa de comprar un juego de ropa de cama de color azul marino y, por error, decidió estrenarlas esa misma noche sin lavarlas.

hospital, hombre El hombre estaba azul porque no lavó sus sábanas nuevas.

Debido al calor corporal generado durante 14 horas de sueño, el pigmento de la tela se transfirió por completo a su cuerpo, y es por eso que se levantó azulado.

Por qué se deben lavar las sábanas antes de usarlas

Lavar las sábanas nuevas antes de usarlas es fundamental para eliminar los productos químicos, tintes y residuos del proceso de fabricación, así como el polvo acumulado durante el transporte y almacenamiento. De lo contrario, puede ocurrir lo que pasó en este caso.

Además, este primer lavado elimina el almidón utilizado para mantenerlas rígidas, suavizando la tela para mejorar el confort y evitando irritaciones en la piel.