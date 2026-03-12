Inicio Sociedad Hombre
Falsa alarma

Despertó completamente azul y corrió al hospital: la insólita razón estaba en su cama

Ante temor de sufrir cualquier cosa, el hombre corrió de inmediato al hospital, pero todo terminó en risas y alivio

Luciano Carluccio
Los doctores rodearon al paciente, le suministraron oxígeno y comenzaron a realizar pruebas de urgencia. 

Lo que comenzó como una plácida noche de descanso para un hombre de 42 años en Derbyshire, Inglaterra, terminó en una escena digna de una película de ciencia ficción. Tommy Lynch se levantó una mañana y, al mirarse al espejo, entró en pánico: su piel estaba teñida de un azul intenso.

Ante el temor de cualquier cosa, Lynch corrió al hospital. Al ingresar al área de urgencias, el personal médico reaccionó con rapidez. El color azulado en la piel, conocido médicamente como cianosis, suele ser una señal de alerta crítica por falta de oxígeno en la sangre.

Asustado, este hombre corrió de inmediato al hospital.

Una emergencia desconcertante

Los doctores rodearon al paciente, le suministraron oxígeno y comenzaron a realizar pruebas de urgencia para determinar qué órgano estaba fallando. Sin embargo, todo se resolvió rápidamente.

Cuando una enfermera frotó el brazo del hombre con una toallita con alcohol para extraer una muestra de sangre, el algodón se volvió azul oscuro. La tensión se transformó en risas y alivio.

La causa de la "metamorfosis" no era un virus ni una falla cardíaca, sino sus sábanas. Lynch confesó que acababa de comprar un juego de ropa de cama de color azul marino y, por error, decidió estrenarlas esa misma noche sin lavarlas.

El hombre estaba azul porque no lavó sus sábanas nuevas.

Debido al calor corporal generado durante 14 horas de sueño, el pigmento de la tela se transfirió por completo a su cuerpo, y es por eso que se levantó azulado.

Por qué se deben lavar las sábanas antes de usarlas

Lavar las sábanas nuevas antes de usarlas es fundamental para eliminar los productos químicos, tintes y residuos del proceso de fabricación, así como el polvo acumulado durante el transporte y almacenamiento. De lo contrario, puede ocurrir lo que pasó en este caso.

Además, este primer lavado elimina el almidón utilizado para mantenerlas rígidas, suavizando la tela para mejorar el confort y evitando irritaciones en la piel.

