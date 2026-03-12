Posible venganza: estaba en el balcón de su departamento y murió de un balazo en el cuello

Alicante hombre ataque

Luego de producido el ataque, los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar tras un llamado al teléfono de emergencias y los médicos intentaron reanimarlo, aunque no lograron salvarle la vida.

El cuerpo del hombre fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante, donde se programó una autopsia para determinar detalles clave sobre la trayectoria del disparo y la dinámica del crimen.

La Policía Nacional inició una investigación para esclarecer el tiroteo ocurrido en Carolinas Altas y hasta el momento no hubo detenciones y los efectivos de la Policía Nacional mantienen varias líneas de investigación abiertas.

Una Brigada de Policía Nacional trabaja junto a autroridades judiciales en la recolección de pruebas, testimonios e imágenes de cámaras de seguridad para reconstruir lo ocurrido para tratar de identificar a los agresores.

Por el momento, las autoridades no informaron sobre los posibles móviles del asesinato, mientras que el caso se encuentra en plena etapa investigativa. Sin embargo, una versión indica que podría tratarse de una venganza.

El violento ataque se registró en una zona con mucha circulación nocturna, lo que generó conmoción entre los vecinos de Carolinas Altas, quienes se mostraron preocupados por las condiciones de seguridad del lugar.

En tanto, la fiscalía interveniente en el crimen ordenó que se realice la autopsia al cuerpo del hombre de origen colombiano, ya que su informe y el análisis balístico resultarán claves para aportar información importante en el caso.

Alicante hombre baleado

Una vecina de Silvio fue quien lo escuchó gritar que lo habían herido. "Me dieron un tiro, me han disparado", se quejó el hombre. La mujer afirmó que "yo ni lo toqué, estaba muy asustada".

La vecina apuntño que en inmediatamente otros vecinos del edificio subieron y trataron de auxiliar a Silvio. Le taparon la herida sangrante que tenía en el cuello, pero tampoco se dejaba tocar mucho. "Me desangro, no puedo respirar", afirmaba el hombre mientras agonizaba.

Otra vecina que subió al departamento de Silvio comentó que aún estaba vivo cuando llegó la Policía y que escuchó que "fueron cuatro los disparos" efectuados por los atacantes.