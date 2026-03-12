Tragedia en el mar: un influencer, su esposa y su padre murieron ahogados al intentar salvar a una mujer arrastrada por la corriente.

Mar influencer accidente Ben Wood, su esposa y su padre, intentaron rescatar a una mujer que había sido atrastrada mar adentro y murieron ahogados.

En ese momento se originó una crítica situación de alarma que sorprendió a los testigos provocando conmoción entre los turistas que se encontraban en el lugar. Inmediatamente, y tras el pedido de auxilio, equipo de emergencias y rescate comenzaron un operativo de salvataje para asistir a las personas que se encontraban atrapadas en el mar.

Las autoridades a cargo de la operación, indicaron que el influencer gastronómico Benjamín Robert “Ben” Wood, de 43 años, y su padre Norman Ray Wood, de 77, murieron prácticamente en el momento tras ser arrastrados por la corriente, mientras que la mujer de Wood, María José Duarte Ureta, de 47 años, alcanzó a salir del agua por sus propios medios, pero murió horas después en un hospital local, según el informe de medios chilenos.

Además, otra mujer también falleció en el incidente que fue la primera en ser arrastrada mar adentro. Se trata de la abogada Patricia del Pilar Bello Labe, de 26 años, quien se desempeñaba en la Universidad Austral.

Wood tenía más de 30 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, y logró popularidad por ser uno de los fundadores de la hamburguesería El Honesto Mike, ubicada en la región Metropolitana de Chile.

Según uninforme de Bio Bio, Wood, nacido en Connecticut, Estados Unidos, se había instalado en Chile hace casi 13 años y era un personaje reconocido en el mundo gastronómico chileno de las redes sociales, compartiendo videos con recetas y consejos, resaltando el uso de cervezas para cocinar.

El trágico episodio generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde seguidores y conocidos de "Ben" Wood enviaron mensajes de condolencias a sus seres querido. Jstamente la hija del reconocido influencer, realizó una publicación de agradecimiento por el apoyo de los usuarios.

“Hola a todos, soy la hija de Ben. Muchas gracias por sus mensajes cariñosos y llenos de amor”, escribió la joven, y agregó: “Mi papá fue uno de los mejores hombres que conocí y mi ejemplo a seguir. Amaba a su familia infinitamente. Todos lo vamos a extrañar muchísimo”.

Mientras tanto, rescatistas y autoridades locales reiteraron el pedido de extremar las precauciones frente a las corrientes del mar en la zona, mientras que las autoridades iniciaron un proceso investigativo para tratar de establecer posibles responsabilidades por lo ocurrido y confirmar cómo se produjo el arrastre de las víctimas por la corriente.