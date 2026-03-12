La abogada santiagueña acusada de racismo enfrenta un pedido de 15 años de cárcel en Brasil

La defensora también cuestionó la proporcionalidad de la respuesta judicial en el caso. “Hay una desproporcionalidad entre la reacción cautelar y la definición del concurso material, y efectivamente lo que pasa es eso”, sostuvo.

Según explicó, el concurso material implica considerar que no hubo un único hecho de racismo sino tres delitos distintos. “El concurso material lo que dice el juez es que, en vez de haber habido un solo delito de racismo, hubo tres, porque fueron tres víctimas distintas en tres momentos distintos”, señaló.

Junqueira también consideró que existían alternativas menos restrictivas para garantizar la aplicación de la ley penal. “Había maneras de garantizar la aplicación de la legislación penal con cautelares menos gravosas”, afirmó.

El caso se encuentra en una etapa clave, ya que el juicio está por comenzar. La defensa trabaja en una estrategia centrada en los aspectos procesales y en dejar de lado el enfoque que había adoptado el equipo legal anterior.

“Más allá de ser un caso de derecho penal, es un caso de derechos humanos y en esos casos la estrategia de responsabilizar a la víctima no suele funcionar en ningún país del mundo”, remarcó la abogada.

Abogada acusada de racismo: el pedido de disculpas

En paralelo, Agostina Páez publicó recientemente un video en su cuenta de Instagram en el que ofreció disculpas públicas por el episodio que derivó en la causa judicial. La joven reconoció la gravedad de su conducta y asumió su responsabilidad por el hecho que la mantiene desde hace casi dos meses en Brasil sin poder regresar a la Argentina.

“Hola, soy Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil por una reacción muy grave que he tenido. Por eso ahora quiero pedir disculpas públicamente”, expresó.

El caso tomó notoriedad en enero, cuando se viralizó un video en el que la abogada realizaba gestos hacia un ciudadano brasileño a la salida de un boliche en el barrio de Ipanema. Las imágenes fueron registradas por cámaras de seguridad y por teléfonos celulares.

A partir de esa secuencia se presentó una denuncia por injuria racial y se inició una causa penal en su contra. Desde entonces, Páez permanece en territorio brasileño bajo arresto domiciliario y monitoreada mediante una tobillera electrónica.

Fuente: lagaceta.com.ar