La ejecución de un hombre condenado a muerte por un crimen que no cometió fue detenida.

Más allá de que en el estado de Alabama se permite la ejecución de un hombre que sea considerado cómplice de un crimen, a pesar de que no haya tenido participación en el asesinato. Sin embargo, una de las personas que pidió clemencia por el sospechoso fue la hija de la víctima, Tori Battle, pedido que fue considerado por las autoridades.

“Nadie del Estado se sentó conmigo para explicarme por qué Alabama cree que debe ejecutar a un hombre que no mató a mi padre”, escribió la mujer en un comunicado, tras pedir compasión por el sospechoso que no mató a su papá, Doug Battle.

Muchas personas se reunieron frente a los tribunales de Alabama pidiendo el indulto para que "Sonny" no fuera ejectutado.

En ese sentido, señaló: “Mi amor por mi padre no requiere otra muerte, especialmente una que desafía la razón”.

Durante el juicio, varios testigos afirmaron que Charles Burton junto a Derrick DeBruce y cuatro hombres más entraron a una tienda en Alabama y concretaron un asalto. En medio del atraco, un cliente, Doug Battle, comenzó a discutir con DeBruce y este delincuente le disparó por la espalda, matandolo en el acto.

En medio de los testimonios, diferentes relatos aseguraron que Burton ya no se encontraba en el local cuando sucedió el crimen, sino que ya había abandonado el comercio de repuestos de autos.

A partir de los dichos de esas personas, los fiscales del caso reconocieron esos testimonios, y de ese modo, tras haber sido condenado, las autoridades del Estado decidieron el indulto de "Sonny" Burton, fortalecido por el pedido de la familia del hombre asesinado.