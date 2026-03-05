Asesinó y desmembró a una joven de 29 años, y la arrojó a un basural: fue condenado a prisión perpetua.

Los magistrados del Tribunal, integrado por los jueces Pamela de las Cruces, Alejandro Gloss y Juan Ángel Cabezas Hametti, además condenaron a la pena de cinco años de prisión efectiva a Esteban Pérez por encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente grave, mientras que Maximiliano López, quien también era acusado de encubrimiento, fue absuelto.

Luego de denunciada su desaparición y tras el hallazgo del cuerpo de Tamara Fierro en la localidad de Fraile Pintado, el fiscal Resúa explicó que la investigación avanzó en la recuperación de cámaras de seguridad y en el análisis de todo lo que ocurrió esa tarde y esa noche fatídica del 24 de mayo del año pasado. Guerrero la llevó a su habitación en un momento que la joven estaba vulnerable y le provocó la muerte, como lo confirmó el tribunal a través de la condena.

La familia de la víctima había denunciado la desaparición de la mujer, que fue vista por última vez el 23 de mayo de 2025, momento en que salió de su casa en la moto. La joven permaneció durante varias horas en un domicilio vinculado al femicida Guerrero, donde fue asesinada.

Femicidio crimen condena Jairo Guerrero, el femicida que fue condenado a prisión perpetua por el crimen de Tamara Fierro.

En un acto de extrema violencia, el cuerpo de Tamara fue desmembrado y trasladado a un basural, donde los acusados generaron un incendio para que las pruebas del crimen no salieran a la luz. El juicio oral y público se desarrolló íntegramente en el recinto de la Oficina de Gestión Judicial del Centro Judicial San Pedro, de Jujuy,

En ese sentido, el fiscal destacó el trabajo del cuerpo del Organismo de Investigación, los miembros de criminalística en la recolección de elementos, como también en la obtención de ADN a través del médico forense.