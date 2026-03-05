Un juicio esclarecerá si una mujer quiso secuestrar a su nieto en Tunuyán para venderlo por $14 millones

comisaria-15-tunuyanjpg (1) (1).jpg La Comisaría 15 de Tunuyán hizo las primeras actuaciones en el supuesto secuestro.

¿Secuestro de un niño en Tunuyán?

Los protagonistas del expediente son miembros de una comunidad Wichi radicada en la pequeña ciudad de Embarcación, en Salta. A mediados del año pasado, una joven de 18 años con su pequeño hijo decidieron viajar a Mendoza y se radicaron en Tunuyán. Se alojaron en un domicilio que les prestaron que también compartían con dos hermanos. La chica, empezó a tener una relación sentimental con uno de ellos.

El caso salió a la luz a mediados de junio por una denuncia de su cuñada. La joven manifestó que en una ocasión observó el teléfono celular de la madre del niño y vio que intercambiaba mensajes con la abuela del menor. En esa conversación, la ahora sospechosa le decía que lo había vendido por $14 millones y que tenían que llevarlo a Salta. La progenitora del pequeño no le contestaba nada más allá de emojis con caras enojadas. El teléfono celular luego se perdió y nunca se incorporó esa prueba tecnológica a la causa.

Días después, la abuela y su pareja -quien está anotado en el Registro de las Personas como el padre del niño pero no lo es- llegaron hasta Tunuyán. El 1 de junio se dirigieron a buscar al niño y la madre se los entregó, según la Fiscalía, ante el miedo que le tenía por haber sido violentada a lo largo de su vida. Minutos después ocurrió la detención y el "rescate" del menor.

La teoría de la defensa es que el niño nunca fue secuestrado sino que fue entregado voluntariamente por su madre, ya que incluso les dio ropa, alimentos y la documentación personal. El argumento principalees que se trató de una falsa denuncia que realizaron desde el entorno de la pareja de la adolescente de 18 años porque tenía mala relación con su suegra.