"Estoy vivo": El joven que interrumpió su propio velorio y dejó en shock a todo un pueblo

El pequeño pueblo de Alderetes, en la provincia de Tucumán, fue escenario de uno de los hechos más insólitos de los últimos tiempos. Lo que comenzó como una tragedia irreparable terminó en un desconcierto total cuando un joven que había sido dado por muerto apareció caminando como si nada.
El caso, que combina fallas judiciales con un drama social profundo, ha dado la vuelta al país, que no puede creer como alguien apareció vivo en su propio velorio.
El error que marcó todo
Todo comenzó con el reporte de un siniestro vial devastador. Un camión cargado de caña de azúcar había atropellado a una persona, dejando el cuerpo en condiciones que dificultaban una identificación inmediata. Ante el reporte de la desaparición de un joven de la zona, su madre se presentó en la morgue.
Sumida en el dolor, la mujer creyó reconocer los restos como los de su hijo. Con el aval del fiscal Carlos Sale, la Justicia de Tucumán autorizó la entrega del cuerpo a la familia sin realizar pericias genéticas de rigor.
El velorio transcurría entre rezos, café y el silencio respetuoso de los vecinos. Sin embargo, pasadas las 12 de la noche, la puerta de la casa se abrió y una sombra se recortó bajo la luz del pasillo. Era el joven que todos creían muerto.
Visiblemente confundido, pronunció dos palabras que paralizaron los corazones de los presentes: "Estoy vivo".El impacto fue total. Algunos familiares sufrieron descompensaciones, otros retrocedieron horrorizados creyendo estar ante una aparición fantasmal, y muchos rompieron en un llanto de alivio.
La explicación del joven y la no identificación del cuerpo
El joven explicó que había estado ausente durante varios días debido a problemas de adicción, desconociendo por completo que su familia lo estaba velando.
La policía local intervino rápidamente para retirar el ataúd de la vivienda. El cuerpo del desconocido fue trasladado nuevamente a la morgue judicial, donde permanece en calidad de NN (sin nombre).