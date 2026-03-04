"Estoy vivo": El joven que interrumpió su propio velorio y dejó en shock a todo un pueblo

Sumida en el dolor, la mujer creyó reconocer los restos como los de su hijo. Con el aval del fiscal Carlos Sale, la Justicia de Tucumán autorizó la entrega del cuerpo a la familia sin realizar pericias genéticas de rigor.

El velorio transcurría entre rezos, café y el silencio respetuoso de los vecinos. Sin embargo, pasadas las 12 de la noche, la puerta de la casa se abrió y una sombra se recortó bajo la luz del pasillo. Era el joven que todos creían muerto.

velorio, historia El joven apareció en su propio velorio como si nada.

Visiblemente confundido, pronunció dos palabras que paralizaron los corazones de los presentes: "Estoy vivo".El impacto fue total. Algunos familiares sufrieron descompensaciones, otros retrocedieron horrorizados creyendo estar ante una aparición fantasmal, y muchos rompieron en un llanto de alivio.

La explicación del joven y la no identificación del cuerpo

El joven explicó que había estado ausente durante varios días debido a problemas de adicción, desconociendo por completo que su familia lo estaba velando.

La policía local intervino rápidamente para retirar el ataúd de la vivienda. El cuerpo del desconocido fue trasladado nuevamente a la morgue judicial, donde permanece en calidad de NN (sin nombre).