Suegro se le insinuó a su nuera: ella lo delató y una denuncia penal provocó flor de escándalo

El caso, que tomó estado público a través de la Justicia de Santiago del Estero, se inició cuando la víctima decidió no callar más. Según consta en el expediente, el hombre habría aprovechado la cercanía familiar para realizar propuestas indecentes e insinuaciones que fueron escalando en tono y frecuencia.

La valentía de denunciar y el "efecto rebote" Ante la gravedad de los hechos, la mujer —cuya identidad se reserva para proteger su integridad— optó por contar lo sucedido a su pareja y posteriormente radicar la denuncia penal correspondiente. No obstante, la reacción de su entorno político no fue la esperada. En lugar de un cese de la conducta, el acusado y otros familiares habrían iniciado una campaña de persecución contra la denunciante.