Lo que comenzó como una situación de incomodidad terminó en una denuncia penal y un estado de alerta permanente para una joven mujer de Santiago del Estero. En un relato estremecedor que pone de relieve la vulnerabilidad de las víctimas de acoso en el círculo familiar, una joven denunció haber sido blanco de insinuaciones sexuales por parte de su suegro.
Suegro se le insinuó a su nuera: ella lo delató y una denuncia penal provocó flor de escándalo
El círculo íntimo se vuelve hostil: denuncia penal por acoso de suegro contra joven en Santiago del Estero desata alerta por violencia de género
El caso, que tomó estado público a través de la Justicia de Santiago del Estero, se inició cuando la víctima decidió no callar más. Según consta en el expediente, el hombre habría aprovechado la cercanía familiar para realizar propuestas indecentes e insinuaciones que fueron escalando en tono y frecuencia.
La valentía de denunciar y el "efecto rebote" Ante la gravedad de los hechos, la mujer —cuya identidad se reserva para proteger su integridad— optó por contar lo sucedido a su pareja y posteriormente radicar la denuncia penal correspondiente. No obstante, la reacción de su entorno político no fue la esperada. En lugar de un cese de la conducta, el acusado y otros familiares habrían iniciado una campaña de persecución contra la denunciante.
Denuncia penal por violencia de género: acusaciones cruzadas
"Ella lo delató buscando protección, pero ahora sufre un hostigamiento que no la deja vivir en paz", señalaron fuentes cercanas al caso. Las amenazas, que se darían tanto de forma personal como a través de terceros, tienen como objetivo aparente que la joven desista de la acción penal iniciada.
Un contexto de violencia de género La Justicia ha dispuesto medidas de restricción, pero el temor de la víctima persiste. El caso es seguido de cerca por organizaciones que luchan contra la violencia de género, dado que el "hostigamiento" es una de las formas de violencia psicológica más difíciles de erradicar cuando el agresor pertenece al círculo íntimo del hogar.
Por estas horas, se espera que la Fiscalía interviniente profundice las medidas de seguridad para la mujer y evalúe la conducta del acusado, quien, lejos de someterse al proceso judicial, habría redoblado la apuesta con conductas intimidatorias.