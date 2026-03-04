Absolvieron a los acusados por la muerte de Otoño Uriarte tras 19 años

Muerte-Otoño-Uriarte

Muerte y testimonios claves

En diciembre pasado, el tribunal accedió a una audiencia de revisión horizontal para analizar los planteos a favor y en contra de la sentencia, momento en que la fiscalía pidió revocar la absolución por considerarla “arbitraria”, sostuvo que el fallo no ponderó pericias científicas, indicios clave ni la valoración original que había hecho el Tribunal de Juicio sobre un elemento capilar incorporado al expediente.

En tanto, la fiscal enumeró testimonios que, a su criterio, permiten reconstruir una cadena de inferencias sobre un plan previo para interceptar a la joven que se dirigía a la casa de una amiga en bicicleta y que, al no encontrar el rodado en el lugar donde la había dejado, regresó a pie.

Un testimonio había ubicado el vehículo en la casa de uno de los imputados, dato que surgió de conversaciones entre familiares de la víctima, con este relato como eje, la acusación consideró que los imputados conocían las rutinas de la adolescente y la sustracción del rodado habría facilitado llevarla a zonas menos transitadas.

La acusación remarcó además que el Tribunal de Juicio tuvo contacto directo con los testigos, así como señaló que la revisión se realizó de manera “fragmentada” y contraria a los estándares de análisis conjunto exigidos para este tipo de procesos.

El pedido de la querella por la muerte de Otoño Uriarte

Por su parte, la querella adhirió al planteó y pidió la nulidad del juicio al destacar que pasaron 19 años sin una respuesta judicial firme y señaló que algunas líneas del expediente permitirían encuadrar el caso en delitos como desaparición forzada y trata de personas, por lo que consideró que podría corresponder la competencia federal.

En sentido contrario, las defensas reclamaron que se confirme la absolución de agosto, sostuvieron que el fallo no es arbitrario y que la acusación no planteó agravios concretos que justifiquen una nueva revisión.

Resaltaron que ya hubo sobreseimientos en etapas anteriores, bajo el Código Procesal Penal viejo y el actual, y que los 19 años de trámite evidencian, a su criterio, que no existen elementos firmes para atribuir responsabilidades penales.