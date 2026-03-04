Absolvieron a los acusados por la muerte de Otoño Uriarte tras 19 años

Los cuatro acusados por la Muerte de Otoño Uriarte, la adolescente que fue abusada sexualmente, mutilada y asesinada hace 19 años, fueron absueltos luego de un fallo del Tribunal de Impugnación de Río Negro. El caso sigue causando mucha conmoción por la manera que la chica conoció la muerte.
Caso Otoño Uriarte: liberan a cuatro acusados por su Muerte luego de casi dos décadas. El caso de muerte sacudió Río Negro y es uno de los más aterradores
Tal como indicaron medios locales, la entidad rionegrina dio lugar a la sentencia que revocó la condena a la pena de prisión perpetua y dejó fuera a los recursos que habían presentado el Ministerio Público Fiscal y la querella.
Maximiliano Lagos, José Jafri, Néstor Cau y Ángel Antilaf estaban acusados por la privación de libertad y posterior muerte de la víctima, aunque esta decisión dejó sin efecto la condena impuesta por un Tribunal de Juicio, que a principios de 2025 había responsabilizado a los imputados y les había fijado la misma.
Muerte y testimonios claves
En diciembre pasado, el tribunal accedió a una audiencia de revisión horizontal para analizar los planteos a favor y en contra de la sentencia, momento en que la fiscalía pidió revocar la absolución por considerarla “arbitraria”, sostuvo que el fallo no ponderó pericias científicas, indicios clave ni la valoración original que había hecho el Tribunal de Juicio sobre un elemento capilar incorporado al expediente.
En tanto, la fiscal enumeró testimonios que, a su criterio, permiten reconstruir una cadena de inferencias sobre un plan previo para interceptar a la joven que se dirigía a la casa de una amiga en bicicleta y que, al no encontrar el rodado en el lugar donde la había dejado, regresó a pie.
Un testimonio había ubicado el vehículo en la casa de uno de los imputados, dato que surgió de conversaciones entre familiares de la víctima, con este relato como eje, la acusación consideró que los imputados conocían las rutinas de la adolescente y la sustracción del rodado habría facilitado llevarla a zonas menos transitadas.
La acusación remarcó además que el Tribunal de Juicio tuvo contacto directo con los testigos, así como señaló que la revisión se realizó de manera “fragmentada” y contraria a los estándares de análisis conjunto exigidos para este tipo de procesos.
El pedido de la querella por la muerte de Otoño Uriarte
Por su parte, la querella adhirió al planteó y pidió la nulidad del juicio al destacar que pasaron 19 años sin una respuesta judicial firme y señaló que algunas líneas del expediente permitirían encuadrar el caso en delitos como desaparición forzada y trata de personas, por lo que consideró que podría corresponder la competencia federal.
En sentido contrario, las defensas reclamaron que se confirme la absolución de agosto, sostuvieron que el fallo no es arbitrario y que la acusación no planteó agravios concretos que justifiquen una nueva revisión.
Resaltaron que ya hubo sobreseimientos en etapas anteriores, bajo el Código Procesal Penal viejo y el actual, y que los 19 años de trámite evidencian, a su criterio, que no existen elementos firmes para atribuir responsabilidades penales.