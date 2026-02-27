Murió el ex funcionario Darío Lopérfido tras luchar contra la ELA

Más allá de sus roles en la función pública, Lopérfido vivió en ciudades como Berlín, Madrid y Nueva York, y fue reconocido por su labor como escritor, docente y columnista.

Una enfermedad difícil y una reflexión sobre la vida

Según informa la agencia de Noticias Argentinas, el exfuncionario había dado a conocer públicamente su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en 2024, enfermedad que afecta progresivamente las neuronas motoras y deteriora la movilidad. A pesar de las limitaciones, continuó vinculado a la cultura, integrando la Cátedra Vargas Llosa y manteniendo actividades intelectuales hasta poco antes de su fallecimiento.

En una de sus últimas apariciones públicas reflexionó sobre la enfermedad, la vida y su impacto personal, ofreciendo una mirada íntima sobre cómo convivir con una condición irreversible.

La muerte de Darío Lopérfido

El adiós de la comunidad cultural y política

La noticia de su muerte provocó una fuerte reacción en redes sociales por parte de referentes del campo cultural, político y periodístico. La Secretaría de Cultura de la Nación lamentó su fallecimiento y destacó que su visión y compromiso con el arte y la cultura habían dejado una huella profunda.

Distintas figuras expresaron su pesar, recordando a Lopérfido como un “intelectual liberal”, “gestor audaz” y una voz influyente en el debate cultural argentino.

Un legado de gestión e innovación cultural

Darío Lopérfido será recordado por su capacidad para integrar espacios culturales con la escena pública, su paso por instituciones de alto impacto como el Teatro Colón y su participación en debates culturales y políticos. Su trayectoria, a veces también marcada por la polémica, reflejó siempre un compromiso profundo con la cultura como eje de la identidad y el pensamiento en Argentina.