La inauguración de la escuela Alejandro Bermejo en Maipú unió a peronistas y radicales

alfredo cornejo y chiqui garcia Alfredo Cornejo se saluda con un histórico del peronismo, Francisco Chiqui García, también ex intendente de Maipú. Foto: Gobierno de Mendoza

El reconocimiento del Alfredo Cornejo a Alejandro Bermejo

Alfredo Cornejo recordó su vínculo personal con Alejandro Bermejo desde la juventud universitaria y destacó la construcción familiar y política que ambos compartieron a lo largo del tiempo y que trascendieron las diferencias partidarias.

“Lo conocí desde muy joven, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Era un tipo muy desprejuiciado, con mucha liviandad para vincularse con todos. También conocí a Cecilia y construyeron una familia muy linda, que sostuvo un proyecto de vida y de servicio público”, repasó el mandatario.

Luego se refirió a las discusiones mantenidas con Bermejo respecto del financiamiento educativo municipal y explicó que esos debates permitieron mejorar los mecanismos de control y rendición del fondo educativo. “Él me discutía que había que reconocer el esfuerzo de los municipios que abrían escuelas y sostenían infraestructura. A partir de esas discusiones empezamos a ordenar el sistema, hoy se rinde y se certifica cada aporte, y esta escuela también es fruto de ese compromiso municipal”.

stevanato y cornejo en escuela tecnica de maipu1 Selfie. La toma el gobernador Alfredo Cornejo. Detrás, Matías Stevanato. Foto: Gobierno de Mendoza

El agradecimiento de Matías Stevanato y de la esposa de Alejandro Bermejo

Matías Stevanato comenzó su discurso diciendo que “tener la posibilidad para un intendente de inaugurar un edificio escolar vale oro y le pidió a Cecilia Fernández, esposa de Alejandro Bermejo, que se acercara para dirigir unas palabras.

Así fue que la mujer agradeció al gobernador Alfredo Cornejo, a quien dijo conocer desde la juventud y la facultad, y al intendente Stevanato, además de recordar a quienes acompañaron todo el proceso, entre ellos Adolfo (Bermejo) y su familia, amigos y dirigentes que se hicieron presentes.

Destacó lo que significó Alejandro Bermejo para las escuelas y afirmó que “tenía esto de no fijarse si era provincial, si era municipal. Él ayudaba, sin pensar a quién le pertenecía, a quién le correspondía. Por eso hoy hay amigos, hay gente de la política, de otros partidos políticos acompañando a la familia”. También le dedicó un reconocimiento especial a sus hijos y a su nieta.

stevanato y cornejo en escuela tecnica de maipu Convivencia política. Dirigentes radicales y peronistas unidos para la foto junto a estudiantes de la nnueva escuela Alejandro Bermejo, de Maipú. Foto: Gobierno de Mendoza

Al retomar la palabra el intendente señaló que el honor de inaugurar el establecimiento se potencia por llevar el nombre de quien consideró el mejor intendente que tuvo Maipú y expresó el deseo de que sea un ejemplo de compromiso para construir una sociedad mejor.

Remarcó además que la escuela se inaugura con una gestión municipal justicialista y un gobierno provincial radical, lo que consideró “una muestra de que la sociedad pide trabajo conjunto”.

"En octubre pasaron las elecciones y esa misma semana el gobernador me convocó para que firmáramos un convenio que iba a beneficiar a miles de maipucinos por las laterales de la Ruta 7".