Apenas 4 días después de las elecciones municipales en las que se enfrentaron, dirigentes y referentes peronistas y radicales compartieron un acto en Maipú.
La inauguración de la escuela Alejandro Bermejo en Maipú unió a peronistas y radicales
En Maipú fue inaugurada la escuela técnica que lleva el nombre del recordado Alejandro Bermejo. Allí estuvieron Cornejo y Stevanato y también Adolfo Bermejo
Las principales autoridades de la provincia, encabezadas por el gobernador Alfredo Cornejo y funcionarios del departamento, liderados por Matías Stevanato, participaron de la inauguración de la escuela técnica Alejandro Bermejo.
El nombre del nuevo establecimiento educativo es en homenaje a quien fuera intendente y legislador nacional y provincial y que falleció en 2023. Su hermano Adolfo -también ex jefe comunal y ex diputado nacional- también estuvo en el acto.
El reconocimiento del Alfredo Cornejo a Alejandro Bermejo
Alfredo Cornejo recordó su vínculo personal con Alejandro Bermejo desde la juventud universitaria y destacó la construcción familiar y política que ambos compartieron a lo largo del tiempo y que trascendieron las diferencias partidarias.
“Lo conocí desde muy joven, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Era un tipo muy desprejuiciado, con mucha liviandad para vincularse con todos. También conocí a Cecilia y construyeron una familia muy linda, que sostuvo un proyecto de vida y de servicio público”, repasó el mandatario.
Luego se refirió a las discusiones mantenidas con Bermejo respecto del financiamiento educativo municipal y explicó que esos debates permitieron mejorar los mecanismos de control y rendición del fondo educativo. “Él me discutía que había que reconocer el esfuerzo de los municipios que abrían escuelas y sostenían infraestructura. A partir de esas discusiones empezamos a ordenar el sistema, hoy se rinde y se certifica cada aporte, y esta escuela también es fruto de ese compromiso municipal”.
El agradecimiento de Matías Stevanato y de la esposa de Alejandro Bermejo
Matías Stevanato comenzó su discurso diciendo que “tener la posibilidad para un intendente de inaugurar un edificio escolar vale oro y le pidió a Cecilia Fernández, esposa de Alejandro Bermejo, que se acercara para dirigir unas palabras.
Así fue que la mujer agradeció al gobernador Alfredo Cornejo, a quien dijo conocer desde la juventud y la facultad, y al intendente Stevanato, además de recordar a quienes acompañaron todo el proceso, entre ellos Adolfo (Bermejo) y su familia, amigos y dirigentes que se hicieron presentes.
Destacó lo que significó Alejandro Bermejo para las escuelas y afirmó que “tenía esto de no fijarse si era provincial, si era municipal. Él ayudaba, sin pensar a quién le pertenecía, a quién le correspondía. Por eso hoy hay amigos, hay gente de la política, de otros partidos políticos acompañando a la familia”. También le dedicó un reconocimiento especial a sus hijos y a su nieta.
Al retomar la palabra el intendente señaló que el honor de inaugurar el establecimiento se potencia por llevar el nombre de quien consideró el mejor intendente que tuvo Maipú y expresó el deseo de que sea un ejemplo de compromiso para construir una sociedad mejor.
Remarcó además que la escuela se inaugura con una gestión municipal justicialista y un gobierno provincial radical, lo que consideró “una muestra de que la sociedad pide trabajo conjunto”.
"En octubre pasaron las elecciones y esa misma semana el gobernador me convocó para que firmáramos un convenio que iba a beneficiar a miles de maipucinos por las laterales de la Ruta 7".