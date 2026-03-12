Joaquín Panichelli alimenta con goles su ilusión de estar en el Mundial 2026 con la Selección argentina

El delantero de 23 años marcó a los 2' para los visitantes que tuvieron al Colo Barco como titular, luego aumentó Martial Godo y el descuento del dueño de casa fue obra de Ante Majstorovic, un gol que dejó la serie abierta para el encuentro de ida del próximo jueves.

panichelli Joaquín Panichelli abrió el marcador en la Conference League.

Panichelli, una de las revelaciones de la temporada en el fútbol europeo, llegó a 18 goles en 36 encuentros oficiales con el Racing de Estrasburgo, un promedio envidiable de medio gol por partido que se suma a 4 asistencias.