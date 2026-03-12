Joaquín Panichelli alimenta con goles su ilusión de estar en el Mundial 2026 con la Selección argentina

Joaquín Panichelli abrió el marcador en la victoria 2 a 1 del Racing de Estrasburgo ante el Rijeka de Croacia por los octavos de final de la Conference League y con sus goles sigue soñando con llegar al Mundial 2026 con la Selección argentina.
El delantero de 23 años marcó a los 2' para los visitantes que tuvieron al Colo Barco como titular, luego aumentó Martial Godo y el descuento del dueño de casa fue obra de Ante Majstorovic, un gol que dejó la serie abierta para el encuentro de ida del próximo jueves.
Panichelli, una de las revelaciones de la temporada en el fútbol europeo, llegó a 18 goles en 36 encuentros oficiales con el Racing de Estrasburgo, un promedio envidiable de medio gol por partido que se suma a 4 asistencias.
Los goles del ex River en su primera temporada en el fútbol francés se dividen en 14 por la Ligue 1, 2 por la Copa de Francia y otros 2 por la Conference League, la tercera competencia de Europa a nivel de clubes.
Joaquín Panichelli debutó en la Selección argentina en noviembre pasado ante Angola y es uno de los delanteros que Lionel Scaloni tiene en carpeta para conformar la lista del Mundial 2026.
Con 18 goles, Panichelli es el segundo goleador argentino de la actual temporada europea solo superado por Lautaro Martínez con 28 y por encima de Julián Álvarez (17), Nico Paz (15) y Matías Soulé (13).