Inicio Ovación Rugby Los Pumas 7s
Rugby internacional

Los Pumas 7s continúan el Circuito Mundial en Nueva York: cuándo juegan y dónde verlo

Los Pumas 7s, con una baja en el plantel, afrontarán el Seven de Nueva York, última etapa de la fase regular del Circuito Mundial que organiza World Rugby.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Moneta es el hombre try argentino.

Moneta es el hombre try argentino.

Los Pumas 7s, con una baja en el plantel, afrontarán este sábado y domingo el Seven de Nueva York, última etapa de la fase regular del Circuito Mundial que organiza World Rugby.

Tras el 5to puesto en Vancouver, Santiago Gómez Cora contará con solo 13 jugadores ya que el cordobés Valentín Maldonado fue desafectado debido a una lesión en la rodilla izquierda y retornó a su provincia para continuar su recuperación.

55131158495_0919154b75_k
Luciano Gonz&aacute;lez, una de las figuras de Los Pumas 7s.

Luciano González, una de las figuras de Los Pumas 7s.

El fixture del Seven de Nueva York: días, horarios y TV

El seleccionado nacional disputará el Seven de Nueva York este sábado 14 y domingo 15 de marzo en el Sports Illustrated Stadium, de Harrison, en Nueva Jersey e integrará el Grupo B donde se medirá este sábado en el partido inaugural con Fiji (11 hora argentina) y luego enfrentará a España (14.18) y Gran Bretaña (16.52).

Por otro lado, el Grupo A lo conformarán Nueva Zelanda, Francia, Australia y Sudáfrica.

Televisa en vivo Fox Sports y Disney Plus.

El plantel de Los Pumas 7s para jugar en Nueva York

  • ÁLVAREZ, Santiago
  • ARRIETA, Martiniano
  • BATAC, Juan Patricio
  • BAZÁN VÉLEZ, Lautaro
  • DE HARO, Pedro
  • DUBUC, Sebastián
  • GONZÁLEZ, Luciano
  • GRAZIANO, Matteo
  • MONETA, Marcos
  • MORALES, Eliseo
  • PÉREZ PARDO, Gregorio
  • VERA FELD, Santiago
  • ZANGARA, Santino

Lo que viene en el SVNS 2025/2026

Temporada regular

  • 14 y 15 de marzo: Seven de Nueva York

SVNS World Championship

  • 17 al 19 de abril World Championship de Hong Kong
  • 29 al 31 de mayo World Championship de Valladolid
  • 5 al 7 de junio World Championship de Bordeaux

Las posiciones del SVNS Series 2025/26

  • Fiji 86
  • Sudáfrica 86
  • Nueva Zelanda 70
  • Australia 68
  • Francia 64
  • Argentina 56
  • España 54
  • Gran Bretaña 36

Temas relacionados:

Más sobre Rugby

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas