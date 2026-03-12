Los Pumas 7s continúan el Circuito Mundial en Nueva York: cuándo juegan y dónde verlo

Tras el 5to puesto en Vancouver, Santiago Gómez Cora contará con solo 13 jugadores ya que el cordobés Valentín Maldonado fue desafectado debido a una lesión en la rodilla izquierda y retornó a su provincia para continuar su recuperación.

55131158495_0919154b75_k Luciano González, una de las figuras de Los Pumas 7s.

El fixture del Seven de Nueva York: días, horarios y TV

El seleccionado nacional disputará el Seven de Nueva York este sábado 14 y domingo 15 de marzo en el Sports Illustrated Stadium, de Harrison, en Nueva Jersey e integrará el Grupo B donde se medirá este sábado en el partido inaugural con Fiji (11 hora argentina) y luego enfrentará a España (14.18) y Gran Bretaña (16.52).