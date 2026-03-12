Los Pumas 7s continúan el Circuito Mundial en Nueva York: cuándo juegan y dónde verlo

Los Pumas 7s, con una baja en el plantel, afrontarán este sábado y domingo el Seven de Nueva York, última etapa de la fase regular del Circuito Mundial que organiza World Rugby.
Tras el 5to puesto en Vancouver, Santiago Gómez Cora contará con solo 13 jugadores ya que el cordobés Valentín Maldonado fue desafectado debido a una lesión en la rodilla izquierda y retornó a su provincia para continuar su recuperación.
El seleccionado nacional disputará el Seven de Nueva York este sábado 14 y domingo 15 de marzo en el Sports Illustrated Stadium, de Harrison, en Nueva Jersey e integrará el Grupo B donde se medirá este sábado en el partido inaugural con Fiji (11 hora argentina) y luego enfrentará a España (14.18) y Gran Bretaña (16.52).
Por otro lado, el Grupo A lo conformarán Nueva Zelanda, Francia, Australia y Sudáfrica.
Televisa en vivo Fox Sports y Disney Plus.
