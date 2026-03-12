River empata con Huracán por el Torneo Apertura en el debut del Chacho Coudet como DT

river 1

El Chacho apostó por Kendry Páez, Ian Subiabre y Driussi en un equipo titular que mostró intenciones de presionar bien arriba y adueñarse del protagonismo del partido.

Con el correr de los minutos el partido y el rendimiento de los visitantes fue cayendo en la misma intrascendencia que tuvo en la mayor parte del final del ciclo anterior. Incluso el joven Beltrán evitó el gol de Caicedo para el Globo.

Sin embargo, a los 26' Montiel desbordó y Driussi marcó el primer gol del encuentro.

Parecía que River encaminaba el partido, pero antes del cierre del primer tiempo Martínez Quarta tomó a Caicedo dentro del área. Ramírez consultó al VAR y sancionó penal que Caicedo transformó en el 1 a 1.