La solidaridad de la comunidad es clave para ayudar a Tomás Ignacio Ledesma, un niño de 8 años que vive en el distrito de Chapanay, en el departamento de San Martín. El pequeño fue diagnosticado con hipoacusia neurosensorial unilateral con audición irrestricta contralateral del oído derecho, una condición que afecta su audición y que requiere el uso de un audífono especial para mejorar su calidad de vida.
Un niño de 8 años de necesita un audífono y su familia lanzó una campaña para comprarlo
Un niño de San Martín necesita un audífono y su familia apela a la solidaridad de la comunidad para poder comprarlo. Se puede colaborar con donaciones al alias tomas.ignacio08
Su mamá, Yanina Remault, contó la situación en diálogo con Diario UNO y explicó que el diagnóstico llegó en febrero del año pasado. Desde entonces, comenzaron a buscar alternativas para que Tomás pueda acceder al tratamiento necesario.
“Nos dijeron que por ahora tiene que usar sistema CROS, pero también está perdiendo la audición del oído izquierdo y quizás en unos años va a necesitar un implante”, explicó la madre.
Tomás asiste a tercer grado en la Escuela 1-164 José María Bernal y, según explicó su mamá, los especialistas indicaron que necesita un audífono sistema CROS, que permite mejorar la audición en casos de pérdida unilateral. El dispositivo puede conseguirse en Licimend Centro Auditivo, ubicado en calle 9 de Julio de Ciudad, pero el costo es muy alto para la familia.
“Los audífonos tienen un valor de $5.550.000. No tenemos obra social y no tenemos la posibilidad de poder pagarlos, por lo que estamos pidiendo la colaboración de la gente para poder comprarlos y mejorar la calidad de vida”, señaló Yanina.
La mujer trabaja como empleada doméstica y, para reunir dinero, los fines de semana vende empanadas junto a su mamá. Además, familiares y amigos organizan distintas actividades solidarias.
Cómo ayudar a Tomás a conseguir su audífono
“Estamos recibiendo donaciones y con mi familia y amigas realizamos sorteos, vendemos empanadas. También el grupo de mujeres Dana Red Solidaria recibe donaciones y organiza sorteos para ayudarnos”, explicó.
Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de una transferencia al alias tomas.ignacio08, a nombre de Yanina Antonella Remault, o al alias red.dana, a nombre de María Luisa Flores.
Además, Yanina vende empanadas los fines de semana en la zona de Chapanay. Los pedidos se pueden realizar al 2634 65-8693, una forma más de colaborar para que Tomás pueda acceder al audífono que necesita.