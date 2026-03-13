La angustia de Franco Colapinto tras la clasificación para la Sprint del GP de China de Fórmula 1

El británico George Russell (Mercedes) largará desde la pole position en la Sprint del GP de China.

Qué dijo Colapinto tras su clasificación a la carrera sprint

"Estoy un poco perdido porque quedé muy lejos con Pierre y es la referencia que tengo. Estaba cerca en la FP1. Es una pista que no conocía, tenía mucho por mejorar y trabajar, pero no di el paso de la FP a la qualy", dijo Colapinto en declaraciones televisivas luego de la tanda clasificatoria.

También expresó que "hay mucho para trabajar a la noche y mejorar para la qualy de mañana", aunque rescató como punto positivo que "fue bueno conocer la posta y entender un poquito más todo".

Por último, analizó: “Me faltó bastante performance hoy. Hay que entender el por qué y volver mejor mañana”.

Colapinto en el GP de China de Fórmula 1

Sábado 14 de marzo

Carrera sprint: 00:00hs

Clasificación: 04.00hs

Domingo 15 de marzo

Carrera: 04:00hs

Lo que viene para Colapinto en la Fórmula 1