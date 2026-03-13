La angustia de Franco Colapinto tras la clasificación para la Sprint del GP de China de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto se quedó preocupado tras su labor en la qualy para la carrera sprint del GP de China de Fórmula 1.
Franco Colapinto se quedó mal tras su performance en la qualy para la carrera sprint del GP de China de Fórmula 1
El piloto argentino Franco Colapinto se quedó preocupado tras su labor en la qualy para la carrera sprint del GP de China de Fórmula 1.
Colapinto quedó en el puesto 16 de la clasificación para la sprint, por lo que sigue sin mejorar en un aspecto que es su gran debilidad desde que llegó a la Fórmula 1.
Sin embargo su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly quedó séptimo, tendrá serias chances de sumar puntos en la sprint de este sábado a la medianoche.
El británico George Russell (Mercedes) largará desde la pole position en la Sprint del GP de China.
"Estoy un poco perdido porque quedé muy lejos con Pierre y es la referencia que tengo. Estaba cerca en la FP1. Es una pista que no conocía, tenía mucho por mejorar y trabajar, pero no di el paso de la FP a la qualy", dijo Colapinto en declaraciones televisivas luego de la tanda clasificatoria.
También expresó que "hay mucho para trabajar a la noche y mejorar para la qualy de mañana", aunque rescató como punto positivo que "fue bueno conocer la posta y entender un poquito más todo".
Por último, analizó: “Me faltó bastante performance hoy. Hay que entender el por qué y volver mejor mañana”.
Sábado 14 de marzo
Domingo 15 de marzo