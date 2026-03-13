Franco Colapinto largará desde el puesto 16 en la carrera Sprint: a qué hora vuelve a correr en el Gran Premio de China

Franco Colapinto tuvo un moderado rendimiento en la clasificación para la carrera Sprint y largará desde el puesto 16 en el Gran Premio de China. El argentino tuvo una performance que lo mantuvo lejos de los puestos de vanguardia y logró acceder a la SQ2 con el margen justo, tras quedar a más de medio segundo de su compañero de Alpine, Pierre Gasly.
"Estoy un poco perdido con la qualy porque quedé muy lejos de Pierre (Gasly) y es un poco la referencia que tengo. Nos faltó bastante performance hoy en mi lado del garage. Hay mucho por trabajar", analizó Franco Colapinto tras la clasificación, haciendo alusión al buen rendimiento de su compañero Gasly, quien largará séptimo en la parrilla de la carrera corta del Gran Premio de China.
En la qualy de la Sprint, Mercedes volvió a ser el equipo más rápido y va marcando la tendencia en este 2026. George Russell se hizo con la pole, con un registro de 1:31.520, mientras que su compañero Kimi Antonelli se quedó con el segundo lugar. Lando Norris, de McLaren, completó el podio y largará en tercera ubicación.
A qué hora vuelve a correr Franco Colapinto en el Gran Premio de China
La carrera Sprint del Gran Premio de China será la primera en este formato de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Contará con 19 vueltas y repartirá puntos para los pilotos que terminen entre el 1° al 8° puesto, con 8 unidades para el ganador.
Sábado 14 de marzo
Carrera sprint: 00 a 1 a.m
Clasificación: 4 a 5 a.m
Domingo 15 de marzo
Carrera: 4 a.m
La carrera podrá verse en vivo en la Argentina a través de la señal de Fox Sports o por medio de la plataforma de Disney+.