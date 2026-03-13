Franco Colapinto largará desde el puesto 16 en la carrera Sprint: a qué hora vuelve a correr en el Gran Premio de China

"Estoy un poco perdido con la qualy porque quedé muy lejos de Pierre (Gasly) y es un poco la referencia que tengo. Nos faltó bastante performance hoy en mi lado del garage. Hay mucho por trabajar", analizó Franco Colapinto tras la clasificación, haciendo alusión al buen rendimiento de su compañero Gasly, quien largará séptimo en la parrilla de la carrera corta del Gran Premio de China.

colapinto gp china Franco Colapinto en la clasificación de la Sprint en el Gran Premio de China.

En la qualy de la Sprint, Mercedes volvió a ser el equipo más rápido y va marcando la tendencia en este 2026. George Russell se hizo con la pole, con un registro de 1:31.520, mientras que su compañero Kimi Antonelli se quedó con el segundo lugar. Lando Norris, de McLaren, completó el podio y largará en tercera ubicación.