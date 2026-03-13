Cinco jugadores de Godoy Cruz entre los 10 más valiosos de la Primera Nacional: quiénes son

Godoy Cruz todavía está asimilando el golpe. Sin tiempo para lamentos, y ya con los pies en el barro, el Bodeguero ha comenzado con más dudas que certezas la temporada 2026: empató tres partidos y perdió uno (por Copa Argentina ante Morón).
Godoy Cruz todavía está asimilando el golpe. Sin tiempo para lamentos, y ya con los pies en el barro, el Bodeguero ha comenzado con más dudas que certezas la temporada 2026: empató tres partidos y perdió uno (por Copa Argentina ante Morón).
De lo que sí hay certezas es que el Bodeguero cuenta, al menos por nombres y valor de mercado, con uno de los planteles más importantes de la Primera Nacional.
Según Transfermarket, sitio web de origen alemán especialista en valores de mercado, hay cinco futbolistas de Godoy Cruz en el Top Ten de los más valiosos de la Primera Nacional.
El mencionado ranking lo lidera Mateo Mendoza. El zaguero central de 21 años está tazado en 3.500.000 de euros. En el segundo puesto aparece otro hombre del Bodeguero: Vicente Poggi.
El mediocampista uruguayo, de 23 años, tiene un calor de mercado de 1.800.000 de la moneda extranjera. Mientras que el podio lo cierra otro jugador del Expreso: Lucas Arce.
El lateral por derecha tiene 28 años y está valuado en una suma cercana al 1.200.000 euros. Recién en el cuarto lugar aparece un hombre ajeno a Godoy Cruz (aunque con pasado en el club): Federico Lértora, de Colón, con 800.000 euros.
El top 10 está conformado de la siguiente manera:
Luego del parate, Godoy Cruz volverá a ver acción este sábado. En el marco de la sexta fecha de la Zona A de la Primera Nacional, el Bodeguero recibirá a Ferro.
En el Feliciano Gambarte y a partir de las 18, el equipo de Mariano Toedtli se reencontrará con sus hinchas en casa. El objetivo es claro: sumar de a tres y cortar la racha adversa jugando como local.
Durante la jornada de este jueves la Asociación del Fútbol Argentino definió la sanción que le corresponde a Godoy Cruz por los incidentes ocurridos en el partido ante Deportivo Madryn: el fallo indica que el Tomba deberá abonar el valor de 300 entradas generales, pero podrá jugar con público y en su cancha.