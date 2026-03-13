Cinco jugadores de Godoy Cruz entre los 10 más valiosos de la Primera Nacional: quiénes son

El mencionado ranking lo lidera Mateo Mendoza. El zaguero central de 21 años está tazado en 3.500.000 de euros. En el segundo puesto aparece otro hombre del Bodeguero: Vicente Poggi.

El mediocampista uruguayo, de 23 años, tiene un calor de mercado de 1.800.000 de la moneda extranjera. Mientras que el podio lo cierra otro jugador del Expreso: Lucas Arce.

Jugadores más valiosos Primera Nacional 2026

El lateral por derecha tiene 28 años y está valuado en una suma cercana al 1.200.000 euros. Recién en el cuarto lugar aparece un hombre ajeno a Godoy Cruz (aunque con pasado en el club): Federico Lértora, de Colón, con 800.000 euros.

El top 10 está conformado de la siguiente manera:

Mateo Mendoza - Godoy Cruz - 3.500.000 euros Vicente Poggi - Godoy Cruz - 1.800.000 Lucas Arce - Godoy Cruz - 1.200.000 Federico Lértora - Colón - 800.000 Juan Morán - Godoy Cruz - 700.000 Matías Godoy - Colón - 700.000 Matías Ramírez - Godoy Cruz - 600.000 Facundo Giacopuzzi - Deportivo Madryn - 600.000 Enzo Hoyos - Ferro - 600.000 Juián Marcioni - Colón - 550.000

Cuándo vuelve a jugar Godoy Cruz

Luego del parate, Godoy Cruz volverá a ver acción este sábado. En el marco de la sexta fecha de la Zona A de la Primera Nacional, el Bodeguero recibirá a Ferro.

En el Feliciano Gambarte y a partir de las 18, el equipo de Mariano Toedtli se reencontrará con sus hinchas en casa. El objetivo es claro: sumar de a tres y cortar la racha adversa jugando como local.

El fallo de AFA

Durante la jornada de este jueves la Asociación del Fútbol Argentino definió la sanción que le corresponde a Godoy Cruz por los incidentes ocurridos en el partido ante Deportivo Madryn: el fallo indica que el Tomba deberá abonar el valor de 300 entradas generales, pero podrá jugar con público y en su cancha.