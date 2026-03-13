Rodrigo Atencio puntualizó en los "detalles" a corregir en Independiente Rivadavia tras la caída ante Barracas

Respecto a la derrota en condición de local, Rodrigo Atencio consideró que la recuperación fue muy buena luego de que sucediera lo propio ante Belgrano. "Esto nos sirve como la derrota contra Belgrano, que bueno, después salimos contra Independiente y jugamos un gran partido. Tenemos que ir a La Plata a ganar, sabemos que es una cancha difícil, un rival difícil y vamos a dar lo mejor de nosotros para sacar los tres puntos".
Embed - Rodrigo Atencio analizó la caída de Independiente Rivadavia ante Barracas Central
Independiente Rivadavia ya no es líder
La Lepra cayó al segundo lugar de la Zona B luego del triunfo de Belgrano ante Estudiantes de Río IV. Solo una unidad lo separa del Pirata que quedó primero con 18 puntos mientras que Independiente Rivadavia acumula 17 unidades producto de 5 victorias, 2 empates y 2 derrotas.