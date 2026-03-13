Inicio Ovación Fútbol Rodrigo Atencio
Rodrigo Atencio puntualizó en los "detalles" a corregir en Independiente Rivadavia tras la caída ante Barracas

Rodrigo Atencio analizó la derrota de Independiente Rivadavia ante Barracas Central y se mostró optimista para lo que viene

Carolina Quiroga
Rodrigo Atencio analizó la derrota de Independiente Rivadavia ante Barracas Central. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO. 

Independiente Rivadavia hizo mea culpa de la derrota ante Barracas Central en el Bautista Gargantini por la fecha 10 del Torneo Apertura. El equipo de Alfredo Berti retomó los entrenamientos de cara al encuentro del próximo domingo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, pensando en los detalles a corregir luego de la última caída en condición de local.

Rodrigo Atencio sumó minutos ante Barracas Central y dejó sus sensaciones luego de la segunda derrota de Independiente Rivadavia en el torneo. "Nos vamos con bronca porque creo que merecíamos más. Llegamos muchas veces, no pudimos concretar y ellos con dos llegadas y de pelota parada, que sabíamos que era el fuerte de ellos, nos hicieron los goles. Lo intentamos hasta el final y no se pudo dar".

El ex Sport Recife además profundizó en las dificultades que tuvo la Lepra para convertir en el cruce ante el Guapo. "Buscamos entrar por los costados, por dentro, pero había mucha gente ahí en el área. Para el próximo partido hay que trabajar un poco más la pelota parada. Nosotros estamos bien, somos fuertes en la pelota parada a favor y en contra, pero bueno, faltan esos detalles para que no nos hagan más goles y podamos traer los tres puntos".

Respecto a la derrota en condición de local, Rodrigo Atencio consideró que la recuperación fue muy buena luego de que sucediera lo propio ante Belgrano. "Esto nos sirve como la derrota contra Belgrano, que bueno, después salimos contra Independiente y jugamos un gran partido. Tenemos que ir a La Plata a ganar, sabemos que es una cancha difícil, un rival difícil y vamos a dar lo mejor de nosotros para sacar los tres puntos".

Independiente Rivadavia ya no es líder

La Lepra cayó al segundo lugar de la Zona B luego del triunfo de Belgrano ante Estudiantes de Río IV. Solo una unidad lo separa del Pirata que quedó primero con 18 puntos mientras que Independiente Rivadavia acumula 17 unidades producto de 5 victorias, 2 empates y 2 derrotas.

