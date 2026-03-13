Rodrigo Atencio puntualizó en los "detalles" a corregir en Independiente Rivadavia tras la caída ante Barracas

Rodrigo Atencio sumó minutos ante Barracas Central y dejó sus sensaciones luego de la segunda derrota de Independiente Rivadavia en el torneo. "Nos vamos con bronca porque creo que merecíamos más. Llegamos muchas veces, no pudimos concretar y ellos con dos llegadas y de pelota parada, que sabíamos que era el fuerte de ellos, nos hicieron los goles. Lo intentamos hasta el final y no se pudo dar".

independiente rivadavia vs barracas Nicolás Ríos / Diario UNO

El ex Sport Recife además profundizó en las dificultades que tuvo la Lepra para convertir en el cruce ante el Guapo. "Buscamos entrar por los costados, por dentro, pero había mucha gente ahí en el área. Para el próximo partido hay que trabajar un poco más la pelota parada. Nosotros estamos bien, somos fuertes en la pelota parada a favor y en contra, pero bueno, faltan esos detalles para que no nos hagan más goles y podamos traer los tres puntos".