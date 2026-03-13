Godoy Cruz volverá a enfrentar a Ferro después de 18 años

El once de Godoy Cruz para recibir a Ferro
Mariano Toedtli, el entrenador de Godoy Cruz, apostaría por estos once jugadores para jugar ante el Verdolaga: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Camilo Alessandria y Juan Segundo Morán o Federico Milo; Tomás Pozzo, Juan Andrada, Vicente Poggi y Santiago Martínez; Martín Pino y Nahuel Ulariaga.
El Expreso jugará su tercer partido de local en el Feliciano Gambarte:; en el primer cotejo empató 1 a 1 ante Ciudad de Bolívar y viene de igualar sin goles con Deportivo Madryn.
Godoy Cruz buscará romper la mala racha en el Feliciano Gambarte
El Tomba buscará ganar de local, desde que volvió a su estadio no pudo triunfar; en 11 partidos disputados logró 8 empates y 3 derrotas.