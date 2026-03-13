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Godoy Cruz volverá a enfrentar a Ferro después de 18 años

La última vez que jugaron Godoy Cruz y Ferro fue en el 2008, en Caballito. El equipo tombino, que era dirigido por el Gato Oldrá, ese año logró el ascenso a Primera División

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
La última vez que Godoy Cruz y Ferro se enfrentaron fue en la Primera Nacional de 2008. 

La última vez que Godoy Cruz y Ferro se enfrentaron fue en la Primera Nacional de 2008.  

Foto: Ferro web

Godoy Cruz se prepara para enfrentarse este sábado desde las 18 con Ferro en el estadio Feliciano Gambarte. por la quinta fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional. Se conoció finalmente que el Tomba que podrá jugar en su estadio con público tras los incidentes con Deportivo Madryn y deberá abonar el valor de 300 entradas generales,

MARIANO Toedtli, DT de Godoy Cruz
Mariano Toedtli buscará lograr su primer triunfo como DT de Godoy Cruz.

Mariano Toedtli buscará lograr su primer triunfo como DT de Godoy Cruz.

Godoy Cruz y Ferro se volverán a enfrentarse tras 18 años

El último partido que jugaron Godoy Cruz y Ferro fue el 5 de abril de 2008, el partido se disputó en Caballito y lo ganó el Verde con gol de Luis Salmerón. El partido correspondió a la 9na fecha del torneo de la Primera Nacional. Ese año el Tomba ascendió a Primera División y en el 2025 tras 17 años perdió la categoría.

Al Tomba lo dirigía el Gato Daniel Oldrá y el equipo formó con estos jugadores: Nelson Ibáñez; Darío Salomón, Jorge Curbelo, Julio Moreyra y Guillermo Franco; Martín Aguirre, Gerardo Solana, Daniel Garipe y Ariel Rojas; Luis Ovelar y Leandro Caruso.

El once de Godoy Cruz para recibir a Ferro

Mariano Toedtli, el entrenador de Godoy Cruz, apostaría por estos once jugadores para jugar ante el Verdolaga: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Camilo Alessandria y Juan Segundo Morán o Federico Milo; Tomás Pozzo, Juan Andrada, Vicente Poggi y Santiago Martínez; Martín Pino y Nahuel Ulariaga.

El Expreso jugará su tercer partido de local en el Feliciano Gambarte:; en el primer cotejo empató 1 a 1 ante Ciudad de Bolívar y viene de igualar sin goles con Deportivo Madryn.

Godoy Cruz buscará romper la mala racha en el Feliciano Gambarte

El Tomba buscará ganar de local, desde que volvió a su estadio no pudo triunfar; en 11 partidos disputados logró 8 empates y 3 derrotas.

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