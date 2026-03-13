Godoy Cruz volverá a enfrentar a Ferro después de 18 años

MARIANO Toedtli, DT de Godoy Cruz Mariano Toedtli buscará lograr su primer triunfo como DT de Godoy Cruz. Foto: Prensa Godoy Cruz

Godoy Cruz y Ferro se volverán a enfrentarse tras 18 años

El último partido que jugaron Godoy Cruz y Ferro fue el 5 de abril de 2008, el partido se disputó en Caballito y lo ganó el Verde con gol de Luis Salmerón. El partido correspondió a la 9na fecha del torneo de la Primera Nacional. Ese año el Tomba ascendió a Primera División y en el 2025 tras 17 años perdió la categoría.

Al Tomba lo dirigía el Gato Daniel Oldrá y el equipo formó con estos jugadores: Nelson Ibáñez; Darío Salomón, Jorge Curbelo, Julio Moreyra y Guillermo Franco; Martín Aguirre, Gerardo Solana, Daniel Garipe y Ariel Rojas; Luis Ovelar y Leandro Caruso.