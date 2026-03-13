La reina de la Vendimia de 1988 anunció que encontró su banda en el teatro griego luego de 5 días

Vendimia 2026 - Acto Central 06 Marcela Gaua había sido convocada al Acto Central junto a otras ex reinas por el 90 aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

"Nos paramos con las reinas de mandato cumplido para acercarnos al escenario y entrar en la primera escena. En ese momento yo tenía la banda en una mano, pero no sé por qué, en el momento en que saludábamos a algunas personas que estaban sentadas, la perdí. No tengo registro del momento", había relatado sobre el incidente.

Un atributo muy valorado para la reina

La banda es la original que recibió Gaua en 1988 cuando fue electa reina en representación de Tunuyán.

Tiene bordado "Reina Nacional de la Vendimia '88", flecos dorados y uvas. Marcela la había guardado durante casi 4 décadas y la llevó al Acto Central porque les habían pedido a las ex soberanas que asistieran con sus bandas para participar en la primera escena del 90 aniversario de la Fiesta de la Vendimia.

"Pasé sin banda y me dio mucha pena perderla. Tiene valor simbólico y sentimental, no tiene valor económico. Quizás alguien la encontró y se la llevó y en estos días, al ver los posteos o escuchar las entrevistas, la devuelva", se lamentaba la reina de la Vendimia de 1988 sin saber que su historia tendría un final feliz.