La reina de la Vendimia de 1988 anunció que encontró su banda en el teatro griego luego de 5 días

La Reina Nacional de la Vendimia de 1988, Marcela Gaua, perdió su banda original durante el Acto Central del domingo 8 de marzo y solicitó que quien la hubiese encontrado se la devolviera. Cinco días más tarde recibió la buena noticia que tanto estaba esperando: el atributo apareció en el teatro griego y ya lo tiene entre sus manos.
La soberana tunuyanina contó este viernes a Radio Nihuil que el jefe del operativo de seguridad del Frank Romero Day fue esta mañana hasta el lugar que ella creyó haberla perdido y allí estaba ante todo pronóstico. Precisamente recordaba que se encontraba en el sector Malbec 5 cuando la vio por última vez.
Fue la mujer del trabajador que le comentó el pedido de Gaua en sus redes sociales y la reina nacional del 2024, Agostina Saua, hizo de lazo para que ellos entraran en contacto. Ahora solo le resta lavarla después de varias lluvias y ponerla a resguardo hasta el próximo evento vendimial.
"Nos paramos con las reinas de mandato cumplido para acercarnos al escenario y entrar en la primera escena. En ese momento yo tenía la banda en una mano, pero no sé por qué, en el momento en que saludábamos a algunas personas que estaban sentadas, la perdí. No tengo registro del momento", había relatado sobre el incidente.
Un atributo muy valorado para la reina
La banda es la original que recibió Gaua en 1988 cuando fue electa reina en representación de Tunuyán.
Tiene bordado "Reina Nacional de la Vendimia '88", flecos dorados y uvas. Marcela la había guardado durante casi 4 décadas y la llevó al Acto Central porque les habían pedido a las ex soberanas que asistieran con sus bandas para participar en la primera escena del 90 aniversario de la Fiesta de la Vendimia.
"Pasé sin banda y me dio mucha pena perderla. Tiene valor simbólico y sentimental, no tiene valor económico. Quizás alguien la encontró y se la llevó y en estos días, al ver los posteos o escuchar las entrevistas, la devuelva", se lamentaba la reina de la Vendimia de 1988 sin saber que su historia tendría un final feliz.