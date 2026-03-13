AYSAM detalló el plan de contingencias para frenar los desbordes cloacales en Guaymallén

canal pescara aysam cloacas colapso El año pasado se procedió al desvío de líquidos cloacales al Canal Pescara provenientes de la colectora de calle Severo del Castillo en Guaymallén.

Corralitos: plan de contingencia y obras estratégicas

Uno de los focos de intervención es la Colectora Máxima Noreste, una de las principales arterias del sistema cloacal metropolitano. Esta infraestructura, construida en la década de 1980 con hormigón armado, tiene una extensión de 26 kilómetros y una capacidad de conducción de 1.700 litros por segundo.

Según explicaron desde AYSAM, el conducto presenta procesos de corrosión natural generados por los gases cloacales y, además, un problema de diseño en el tramo de calle 2 de Mayo, donde la falta de pendiente favorece la acumulación de sedimentos.

Los desbordes registrados el 31 de enero, el 21 y 25 de febrero y el 7 de marzo de 2026 fueron atribuidos principalmente a tormentas extraordinarias. El sistema cloacal está diseñado para transportar efluentes domésticos, pero el ingreso masivo de agua de lluvia a través de conexiones clandestinas de desagües pluviales provocó la saturación del sistema.

De acuerdo con el diagnóstico técnico, tramos que habían sido limpiados completamente en enero volvieron a registrar hasta un 35% de sedimentos en menos de 30 días.

Operativo de emergencia y tareas de limpieza

Ante esta situación, la empresa activó protocolos de emergencia para resguardar la salud pública. Entre las medidas implementadas se encuentran:

Respuesta operativa inmediata , con control de los desbordes dentro de la misma jornada.

, con control de los desbordes dentro de la misma jornada. Desinfección sistemática de las zonas afectadas.

de las zonas afectadas. Aislamiento del sistema de riego , para evitar contacto con canales destinados a la producción agrícola.

, para evitar contacto con canales destinados a la producción agrícola. Limpieza profunda del colector , que ya permitió retirar 452 metros cúbicos de material sólido , entre piedras y sedimentos.

, que ya permitió retirar , entre piedras y sedimentos. cloacas obras corralitos aysam Aysam detalló el plan de contingencias que realiza en Guaymallén para sanear el desborde cloacal. Foto: Municipalidad de Guaymallén

Inversión millonaria para modernizar el sistema

En paralelo al plan de contingencia, AYSAM avanza en un programa de obras para mejorar la capacidad del sistema cloacal metropolitano.

Entre los proyectos más importantes se encuentra la Etapa I del Colector Colonia Segovia – Paramillo, que ya registra un 67,5% de avance y demanda una inversión de 15,7 millones de dólares.

A esto se sumará un sistema de optimización del servicio, que será licitado durante 2026 e incluirá estaciones de bombeo y cámaras de retención de sólidos por 10,5 millones de dólares adicionales.

Además, se encuentra en fase de ingeniería la construcción de las etapas II y III del Colector Colonia Segovia – sistema El Paramillo, con una inversión estimada de 30,5 millones de dólares. Una vez finalizadas, estas obras permitirán aliviar la carga del sistema actual en aproximadamente un 50%.

Descargas controladas para evitar desbordes

Como medida preventiva durante eventos climáticos extremos, AYSAM solicitó al Departamento General de Irrigación autorización para realizar descargas controladas en el canal Pescara.

Estas operaciones se realizan bajo estrictos controles sanitarios, con un sistema de cloración permanente y monitoreo diario de la calidad del agua, cuyos resultados se informan a la Unidad Fiscal especializada en Delitos contra el Medio Ambiente.

Desde la empresa también hicieron un llamado a los vecinos para regularizar las instalaciones domiciliarias y evitar que el agua de lluvia sea derivada al sistema cloacal, una práctica que incrementa el riesgo de colapsos.

Guaymallén: reparación del colector Tirasso

En paralelo, AYSAM continúa con el operativo de emergencia para reparar un tramo del colector cloacal Tirasso, de 700 milímetros de diámetro, en Guaymallén.

Los trabajos, que ya presentan un 70% de avance, se habían priorizado debido al deterioro de la infraestructura y a los reiterados reclamos de vecinos por desbordes en la zona. Este colector recibe efluentes de áreas densamente pobladas como Buena Nueva, Villa Nueva y Capilla del Rosario.

La obra contempla la renovación completa del colector cloacal y la instalación de una nueva red de agua potable, en un tramo que va desde La Purísima y Belgrano hasta Tirasso y Profesor Mathus.

La inversión alcanza los 5,39 millones de dólares, financiados con fondos del Resarcimiento (Decreto 2070/2024), y beneficiará directamente a más de 88.000 habitantes.

Debido al tamaño del conducto y al volumen de líquidos que transporta, el servicio no puede interrumpirse durante las tareas. Por ello se implementó un bypass provisorio que permite desviar temporalmente los efluentes mientras se realizan las reparaciones.

Este sistema incluye una conexión controlada con un canal de riego durante unos 300 metros, además de un segundo bypass para evitar que el agua destinada a la actividad agrícola entre en contacto con los líquidos cloacales.

Una vez finalizados los trabajos, también se reconstruirá la calzada y se renovará el asfalto en el sector intervenido.