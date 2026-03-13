El resumen de Coudet tras sus primeros días como DT de River: "En mi cabeza parece que estoy..."

En ese sentido, el Chacho también hizo alusión a su seguimiento del fútbol argentino luego de haber partido rumbo al exterior donde dirigió equipos como Atlético Mineiro e Inter de Brasil, Celta y Alavés en España. "Del fútbol argentino uno nunca se va, no me perdí una fecha desde que salí de acá, pero me gusta hacer silencio porque no quiero opinar desde afuera. Sé cómo juega cada equipo, conozco a los jugadores, soy medio enfermito de cómo juegan. Me gusta ver fútbol, soy bastante pesado, y trato de mejorar a los jugadores".

"Tenemos un grupo muy sano y muy trabajador y tengo fe de que puede jugar muy bien al fútbol, que es la primera intención que tenemos", concluyó Eduardo Coudet respecto del plantel de River que ahora lidera.

"LO ÚNICO QUE TENÍA ERA TIKTOK Y LO BORRÉ CUANDO ME SUBÍ AL AVIÓN PARA VENIR ACÁ, ASÍ QUE NO ME ENTERO DE NADA"



Firma: Chacho Coudet. pic.twitter.com/5PUO6uPL2O — TyC Sports (@TyCSports) March 13, 2026

El próximo desafío del Chacho Coudet como DT de River

River volverá a jugar el próximo domingo, en el debut de Coudet en el Monumental, donde recibirá a Sarmiento desde las 19.45 por la fecha 11 del Torneo Apertura. El Millonario está quinto en la tabla de posiciones, con 14 unidades y buscará consolidarse en los puestos de clasificación a los playoffs.