El resumen de Coudet tras sus primeros días como DT de River: "En mi cabeza parece que estoy..."

Eduardo Coudet analizó la victoria de River sobre Huracán e hizo un balance de sus primeros días como entrenador del Millonario

Por UNO
Eduardo Coudet debutó con victoria como DT de River.

Eduardo Coudet vivió su primer partido oficial como entrenador de River y logró una victoria importante para el Millonario por 2 a 1 ante Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el Chacho analizó el cotejo ante el Globo y se refirió al intenso trabajo desde su desembarco en el club.

"Fuimos justos ganadores en cuanto a situaciones y generación de juego. Tenemos que seguir trabajando, pero he visto muchas cosas buenas y para repetir y siempre hay cosas para mejorar", sentenció el Chacho Coudet luego del triunfo ante Huracán.

coudet river 2
Coudet tuvo su primera victoria como entrenador de River.&nbsp;

Coudet también se refirió a su llegada como entrenador de River y el vértigo atravesado en los últimos días por la intensidad del trabajo con el plantel. "Fue una semana muy agitada, todo muy rápido, en mi cabeza parece que estoy hace un mes y pasó una semana. La semana fue una cagada a palos importante pero estoy con mucha energía, no me voy a cansar, no podemos relajar".

En ese sentido, el Chacho también hizo alusión a su seguimiento del fútbol argentino luego de haber partido rumbo al exterior donde dirigió equipos como Atlético Mineiro e Inter de Brasil, Celta y Alavés en España. "Del fútbol argentino uno nunca se va, no me perdí una fecha desde que salí de acá, pero me gusta hacer silencio porque no quiero opinar desde afuera. Sé cómo juega cada equipo, conozco a los jugadores, soy medio enfermito de cómo juegan. Me gusta ver fútbol, soy bastante pesado, y trato de mejorar a los jugadores".

"Tenemos un grupo muy sano y muy trabajador y tengo fe de que puede jugar muy bien al fútbol, que es la primera intención que tenemos", concluyó Eduardo Coudet respecto del plantel de River que ahora lidera.

El próximo desafío del Chacho Coudet como DT de River

River volverá a jugar el próximo domingo, en el debut de Coudet en el Monumental, donde recibirá a Sarmiento desde las 19.45 por la fecha 11 del Torneo Apertura. El Millonario está quinto en la tabla de posiciones, con 14 unidades y buscará consolidarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

