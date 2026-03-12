River le ganó con lo justo a Huracán en el debut del Chacho Coudet como DT

river 1

El Chacho apostó por Kendry Páez, Ian Subiabre y Driussi en un equipo titular que mostró intenciones de presionar bien arriba y adueñarse del protagonismo del partido.

Con el correr de los minutos el partido y el rendimiento de los visitantes fue cayendo en la misma intrascendencia que tuvo en la mayor parte del final del ciclo anterior. Incluso el joven Beltrán evitó el gol de Caicedo para el Globo.

Sin embargo, a los 26' Montiel desbordó y Driussi marcó el primer gol del encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2032260512268873768&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DE RIVER!



Driussi cabeceó tras una gran jugada y puso el 1-0 vs. Huracán.#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/jIJNdP13gj — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 13, 2026

Parecía que River encaminaba el partido, pero antes del cierre del primer tiempo Martínez Quarta tomó a Caicedo dentro del área. Ramírez consultó al VAR y sancionó un penal discutido que Caicedo transformó en el 1 a 1 con el que se fueron al descanso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2032265193330245847&partner=&hide_thread=false ¡LO EMPATÓ EL GLOBO! Caicedo cambió penal por gol para el 1-1 vs. River #LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/BTh7VPye3Z — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 13, 2026

River salió a jugar el segundo tiempo con el ingreso del joven Joaquín Freitas en lugar de Driussi quien se fue dolorido en un tobillo. De todas maneras la primera chance de gol fue para el local y Beltrán volvió a aparecer para evitar la caída de su arco.

Casi de inmediato Subiabre armó una buena jugada, tiró el centro y entre Freitas y Montiel no pudieron cabecear con justeza para marcar el 2 a 1.

Buscando más fluidez y profundidad, Coudet recurrió a Juanfer Quintero y a Colidio para los últimos 25' de juego y los que salieron fueron Galván y Subiabre pero antes éste último generó un penal (también discutido) y justamente Juanfer entró para rematar y Galíndez se lo atajó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2032276100319953180&partner=&hide_thread=false JUANFER ENTRÓ A PATEAR EL PENAL Y GALÍNDEZ SE LO ATAJÓ #LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/CQIrbs5RoY — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 13, 2026

En Huracán debutó el ex Boca Lucas Blondel, como mediocampista, pero lo malo para el local fue que un tiro libre de Quintero pegó en la mano de un defensor y Ramírez, tras consultar al VAR, dio penal además de haber expulsado a Colidio y Carrizo quienes estuvieron a los empujones mientras el juego estaba detenido.

Esta vez el ejecutor fue Montiel y fiel a su estilo no falló para marcar el 2 a 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2032279995595276719&partner=&hide_thread=false MONTIEL METIÓ EL PENAL Y RIVER LE GANA A HURACÁN #LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/O73KPY3Erx — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 13, 2026

En el cierre, con Viña y Paulo Díaz en cancha, hubo un contacto en el área de River, pero esta vez no hubo penal y si muchas protestas de parte de jugadores y cuerpo técnico del dueño de casa.

Acto seguido, cuando ya iban 10' de descuento, Blondel remató por arriba del travesaño un remate que bien pudo haber sido el empate, pero no pudo impedir que River inicie con un triunfo el nuevo ciclo con Coudet como entrenador.