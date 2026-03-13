El día en que la inmigración alemana en Argentina desató rumores sobre Hitler escondido en Bariloche

Muchos de esos inmigrantes se instalaron en la ciudad de San Carlos de Bariloche, ubicada en la provincia de Río Negro, una región conocida por sus paisajes montañosos y su cercanía con el lago Nahuel Huapi.

Para algunos investigadores llegaron entre 10 mil y hasta 30 mil hombres. En la Argentina se distribuyen en distintas áreas: Córdoba, Entre Ríos, Chaco, y este sur, que era para la elite.

En Bariloche, ya para el año 1945, los alemanes dominaban los territorios. Habían comprado 600 hectáreas y extensiones de tierra importantes desde principios del siglo XX con costa al lago Nahuel Huapi.

_Hitler Adolf Hitler.

El primer refugio en este lugar es la Estancia San Ramón, quince quilómetros hacia el Este de Bariloche, que fue de un principado alemán, el primer campo alambrado de la Patagonia. La Estancia controlaba el ingreso del tren y controlaba el aeropuerto, que estaba en tierras alemanas. Hoy en día ese lugar pertenece a los dueños de Nestlé.

El origen de los rumores sobre Hitler

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, comenzaron a circular teorías sobre el destino de varios líderes nazis. Aunque la historia oficial señala que Adolf Hitler murió en Berlín ese mismo año, algunos rumores aseguraban que podría haber escapado hacia Sudamérica.

La presencia de comunidades alemanas en lugares aislados de la Patagonia y la geografía montañosa de la región contribuyeron a alimentar estas versiones. Con el tiempo, surgieron historias que señalaban a San Carlos de Bariloche como un posible refugio. De hecho, se cree que hay personas que tienen fotos, pero no pueden ser publciadas.

A lo largo de las décadas, estas teorías se convirtieron en parte del folklore moderno de la región. Libros, documentales y programas de televisión exploraron la posibilidad de que jerarcas nazis hubieran encontrado refugio en Sudamérica tras la guerra.